El Gobierno retrasa adoptar medidas contra la crisis de la guerra contra Irán

Observar, medir y actuar cuando los datos lo justifiquen y se hayan podido despejar algunas incógnitas. Esa es, por ahora, la filosofía del Gobierno ante la nueva crisis económica desatada por la guerra de Irán. Pese a que el barril de petróleo se disparó ya este lunes un 17% y rebasó la barrera de los 100 dólares —con el precio de la luz disparado un 700% en marzo y repuntes en el mercado de futuros que no se veían desde la invasión rusa de Ucrania en 2022-, el Ejecutivo prefiere no adelantar movimientos y enfría las expectativas de una respuesta inmediata. El Consejo de Ministros no aprobará aún ninguna medida en su reunión de este martes.

María Jesús Montero fue la encargada de transmitir este lunes ese mensaje de cautela que ya la semana pasada blandió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, frente a la exigencia de sus socios parlamentarios. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda garantizó que se adoptarán «llegado el momento» todas las medidas necesarias «para bajar la cesta de la compra o los costes de producción de las empresas españolas», pero evitó fijar un horizonte temporal. «La duración de la guerra es fundamental para calcular cómo se pueden impactar las economías domésticas y las economías industriales», adujo.

En La Moncloa insisten en la misma línea. Aseguran que no tienen intención de lavarse las manos y apelan a los discursos pronunciados por el propio presidente tanto el viernes, en el marco de la cumbre hispano-lusa, como el sábado en un acto del PSOE en Castilla y León. «Esta guerra de Irán no la avalamos —dijo Sánchez-, pero vamos a proteger a los españoles de sus consecuencias». Sin embargo, rechazan las urgencias. «Hay que estudiarlo bien y no es fácil», esgrimen.

El problema es que los datos ya han comenzado a generar nerviosismo entre empresas, ciudadanos y partidos. Los recortes de producción anunciados por varios países del Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto han sacudido los mercados energéticos, y la oposición, deseosa de salir del marco incómodo en el que ha logrado arrinconarla Sánchez con su «no a la guerra», se apresuró este lunes a centrar el debate en cuestiones tangibles y exigir al Ejecutivo que actúe ya, como han hecho otros países europeos.

El PP retó al Gobierno a aprobar mañana mismo un paquete de medidas de «urgente aplicación» y amenazó con llevarlo al Congreso y buscar el apoyo del resto de grupos para sacarlo adelante. «Si en 24h Sánchez tuvo tiempo de fabricar un eslogan, bien puede encontrar un momento para incluir medidas en el Consejo de Ministros»; «el Gobierno de los rescates exprés a Air Europa y a Plus Ultra les dice a los transportistas, agricultores y a las familias que se esperen», recriminó.

Sus tres grandes iniciativas son doblar la deducción por hijo en el IRPF —con una actualización de tramos que devolvería 3.200 millones a los hogares-, rebajar al 10% el IVA de la energía, que desde enero de 2025 volvió al 21%, y suprimir el impuesto de generación eléctrica, que grava con un 7% la producción eléctrica y encarece entre un 3% y un 4% el recibo de la luz. Según sus cálculos, el conjunto supondría un ahorro de unos 75 euros al mes para un hogar medio, casi 900 euros al año.

Pero el PP no es la única formación que aprieta al Ejecutivo. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, también reclamó un real decreto ley anticrisis que incluya la recuperación del impuesto a las grandes energéticas, ayudas específicas para los transportistas profesionales, un límite a los precios de la energía y de los alimentos, y la recuperación de la excepción ibérica, el mecanismo que utilizó el Gobierno durante la crisis de Ucrania para poner un tope al precio del gas, fijado entonces en 30 euros el megavatio hora.

Montero no adelantó cuáles de esas medidas se adoptarán ante el nuevo escenario. Ni siquiera descartó, pese a criticarlo, el planteamiento del PP. «Siempre propone lo mismo, bajar la fiscalidad. No tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el Gobierno hizo en otras ocasiones», dijo.

En la recámara están la mayoría de las iniciativas planteadas por Sumar, ya «ensayadas» en anteriores crisis. Algunas, como el impuesto a las energéticas, quizá resulten, no obstante, más complicadas de aprobar ahora que hace cuatro años, dada la posición de Junts, que también este lunes registró una proposición de ley con una veintena de rebajas fiscales. La votación del último real decreto ley, en el que el Gobierno incluyó la prórroga de su escudo social —moratoria de desahucios para familias vulnerables incluida-, volvió a dejar claro que la mayoría de la investidura se ha desvanecido.

En el Gobierno aun así dan por sentado que en las actuales circunstancias ni Junts ni el PNV le darían la espalda. "Incluso el PP tendría difícil votar que no", dicen. Alegan que esa no es la razón de su prudencia. "Las medidas tienen un coste económico importante. Esto no es soltar un cartelito como ha hecho el PP en redes. Hay que hacerlo bien -esgrimen- y hay que acertar".