La ministra de Sanidad, Mónica García, califica a Abascal de "señor xenófobo y racista"

"Lo que es un crimen es dejar fuera de la asistencia sanitaria a pacientes"

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta en rueda de prensa, los datos de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España en 2024

Agencias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el real decreto que regula el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal y ha calificado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "señor xenófobo y racista" por considerar esta medida "un crimen".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal en España, una medida que Santiago Abascal ha calificado de "crimen" y ha comparado con "abrir las puertas de nuestros hospitales a toda África".

"No, mire, señor Abascal, señor xenófobo y racista, lo que es un crimen es dejar fuera de la asistencia sanitaria a pacientes. Nuestro código deontológico nos impide no tratar a pacientes por su sexo, por su condición, por su origen o por su raza", ha indicado la ministra de Sanidad, antes de entrar a un acto sobre alimentación saludable junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

García ha insistido en que el Gobierno "protege a la ciudadanía, protege la salud de las personas, da seguridad a los ciudadanos españoles, no solamente con la universalidad de la sanidad, sino también frente a medidas de la ultraderecha, que nos vienen a traer el caos, la incertidumbre y un futuro que no nos merecemos en manos de señores de la guerra".

"Lo que es un crimen es lo que está haciendo el ICE en Estados Unidos o lo que está haciendo el señor Netanyahu en Palestina", ha insistido la ministra en su réplica a Abascal. 

