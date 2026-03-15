El detenido por el asesinato de una mujer en Pedreña estaba en VioGén por otras denuncias

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar este sábado. EFE/ Román G.AguileraEFE

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El hombre de 52 años detenido por el asesinato en Pedreña (Cantabria) de una mujer de 64, su pareja, estaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) por denuncias anteriores.

La Delegación del Gobierno, que ha informado este domingo de este suceso y ha indicado que está en fase de investigación policial, ha confirmado que no existían denuncias entre la víctima y el detenido, que, sin embargo, sí tenía antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.

La Guardia Civil recibió ayer sábado el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja muerta en el domicilio.

La autopsia realizada este domingo determina que el fallecimiento de la mujer fue violento, y la Guardia Civil ha detenido al hombre como presunto autor de los hechos.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE que el hombre estaba en el sistema de protección de víctimas VioGén por dos denuncias de violencia machista que no eran por este caso.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.