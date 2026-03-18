La agente de policía ratifica su querella por agresión sexual del DAO

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Una inspectora de Policía ha ratificado ante el juez su querella por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) del cuerpo José Ángel González, quien, sin embargo, ha negado los hechos y ha atribuido esta acusación a «maldad, ruindad y odio» de su subordinada. Ambos han comparecido este martes ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, cuyo titular ha rechazado imponer a quien fuese máximo jefe operativo de la Policía Nacional, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el abogado de ésta. El primer testimonio recabado por el magistrado ha sido el de la inspectora que, según su letrado, Jorge Piedrafita, ha prestado una declaración «dura y difícil» en la que ha reiterado la versión que expuso en la querella, y ha «acreditado todos los extremos» que se le han preguntado con «veracidad». Durante más de dos horas, la inspectora —que cuenta con protección policial y que no ha coincidido con el ex número dos de la Policía en el juzgado— ha expuesto de manera «detallada» su relato y ha refutado la acusación de «celos» que la defensa del ex-DAO lanzó en un reciente escrito. Para el abogado de la denunciante, el interrogatorio, de más de 300 preguntas y «realmente intenso» e «indagatorio», «ha permitido ver la realidad de los hechos, cómo se produjeron y los detalles» de la querella, donde la inspectora denuncia que González la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025. Tras escuchar a la denunciante, el juez ha dado paso al ex-DAO, que renunció a su cargo tras conocerse la querella y quien este martes ha negado toda acusación de agresión sexual, en la que ha visto «odio». Así lo ha dicho también a su salida de los juzgados ante las decenas de periodistas apostados desde primera hora de la mañana: «Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales». El comisario principal, ya jubilado, ha defendido su «inocencia», ha celebrado que «por fin» puede dar su versión ante el juez, y ha lamentado haber sido ya juzgado y condenado mediáticamente «sin ninguna prueba». «Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto», ha indicado, y ha subrayado que la «prueba principal» es un audio aportado por la denunciante con el que el comisario espera «que se puedan esclarecer los hechos.