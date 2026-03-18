El PP pregunta por una fiesta con cocaína de un exdiputado del PSOE y Marlaska habla de bulo y bajar la tasa de alcohol
"Sus preguntas carecen de originalidad, realizó una pregunta sin contenido para venir a exponer bulos, mentiras y eslóganes carentes de ningún valor y de ningún sentido"
El PP ha preguntado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la presunta desaparición de un atestado policial de una fiesta en la que se consumió cocaína y en la que habría participado el exdiputado del PSOE Felipe Sicilia, recordando que luego fue destinado a la comisaría especial del Tribunal Constitucional.
"Sus preguntas carecen de originalidad, realizó una pregunta sin contenido para venir a exponer bulos, mentiras y eslóganes carentes de ningún valor y de ningún sentido", ha contestado Marlaska en la sesión de control, en la que el ministro ha aprovechado para invitar al PP a votar en la Comisión de Interior a favor de bajar la tasa de alcohol de los conductores.
La diputada del PP, Ana Vázquez, ha tachado a Marlaska de ser "la tapadera de los delitos socialistas", recurriendo para ello a unas declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en las que aludía a una supuesta "fiesta privada durante la pandemia en la que se consumió cocaína" y la posterior desaparición de un atestado policial.
"No hay fiesta socialista sin cocaína", ha añadido Vázquez, mostrando desde su escaño una foto de Marlaska y Koldo García posando juntos. Además, ha añadido que el ministro del Interior está "bajo sospecha", aludiendo a otros casos como el de 'Tito Berni' y el "pago de prostitutas a ministros".
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha intervenido para pedir que se respete el decoro parlamentario y retirar del diario de sesiones los "insultos infundados".
Marlaska, por su parte, ha defendido que su gestión en Interior se centra en garantizar la neutralidad y "no utilización política" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como permitir tasas de reposición del 125% en las plantillas policiales y aprobar incrementos salariales del "más del 40%".
En este sentido, el ministro ha pedido al PP que voten en la Comisión de Interior a favor de rebajar la tasa de alcohol al volante porque "se trata de salvar vidas". "El 40% de los fallecidos en siniestros viales han consumido alcohol, ya que está usted hablando de consumo de cuestiones tóxicas", ha comentado.