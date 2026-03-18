El PP pregunta por una fiesta con cocaína de un exdiputado del PSOE y Marlaska habla de bulo y bajar la tasa de alcohol

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El PP ha preguntado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la presunta desaparición de un atestado policial de una fiesta en la que se consumió cocaína y en la que habría participado el exdiputado del PSOE Felipe Sicilia, recordando que luego fue destinado a la comisaría especial del Tribunal Constitucional.

"Sus preguntas carecen de originalidad, realizó una pregunta sin contenido para venir a exponer bulos, mentiras y eslóganes carentes de ningún valor y de ningún sentido", ha contestado Marlaska en la sesión de control, en la que el ministro ha aprovechado para invitar al PP a votar en la Comisión de Interior a favor de bajar la tasa de alcohol de los conductores.

La diputada del PP, Ana Vázquez, ha tachado a Marlaska de ser "la tapadera de los delitos socialistas", recurriendo para ello a unas declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en las que aludía a una supuesta "fiesta privada durante la pandemia en la que se consumió cocaína" y la posterior desaparición de un atestado policial.

"No hay fiesta socialista sin cocaína", ha añadido Vázquez, mostrando desde su escaño una foto de Marlaska y Koldo García posando juntos. Además, ha añadido que el ministro del Interior está "bajo sospecha", aludiendo a otros casos como el de 'Tito Berni' y el "pago de prostitutas a ministros".

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha intervenido para pedir que se respete el decoro parlamentario y retirar del diario de sesiones los "insultos infundados".

Marlaska, por su parte, ha defendido que su gestión en Interior se centra en garantizar la neutralidad y "no utilización política" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como permitir tasas de reposición del 125% en las plantillas policiales y aprobar incrementos salariales del "más del 40%".

En este sentido, el ministro ha pedido al PP que voten en la Comisión de Interior a favor de rebajar la tasa de alcohol al volante porque "se trata de salvar vidas". "El 40% de los fallecidos en siniestros viales han consumido alcohol, ya que está usted hablando de consumo de cuestiones tóxicas", ha comentado.