Santander apunta a que la pasarela pudo colapsar por bajar la calidad en la obra de Costas

Publicado por EFE Santander Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha apuntado este miércoles a la posibilidad de que la pasarela de El Bocal colapsara el pasado 3 de marzo porque en la obra de la senda costera que adjudicó Costas se utilizaron materiales de peor calidad que los previstos en el proyecto.

"Si la solución constructiva no es adecuada, a lo mejor no es el mantenimiento, pudo ser un fallo estructural", ha dicho Igual, que ha comparecido, en rueda de prensa, para informar de que el Ayuntamiento ha entregado toda la documentación requerida por la jueza que instruye la causa por el suceso en el que fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida.

Igual ha pedido información al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una carta que le remitió ayer, sobre si la pasarela que se construyó se ajusta al proyecto original de 2003 o se produjeron modificaciones en la obra, que fue adjudicada con una baja del 50 por ciento, ha señalado.

Según la alcaldesa, Costas firmó una acta de comprobación con la constructora cuando se resolvió el contrato tras el acuerdo que alcanzaron el Ministerio y el Ayuntamiento para modificar el proyecto de la senda costera.

Pero ha insistido en que no existe un acta de recepción de las obras por parte del Ayuntamiento porque nunca las recibió al no estar finalizadas.

Y ha explicado que el Ayuntamiento se comprometió en 2004 a hacerse cargo del mantenimiento de la senda costera a futuro, en el momento en el que recibiera las obras, por lo que, a su juicio, no puede imputársele ahora la obligación de mantenerlas.

El Ayuntamiento ha aportado a la instrucción 17 documentos, entre ellos el acuerdo de la Junta Local en el que se comprometió a mantener las obras una vez recibidas.

También se han aportado comunicaciones con Costas para demostrar que este departamento realizó actuaciones de mantenimiento en la senda en 2024 y pintó las barandillas de la pasarela colapsada.

El Ayuntamiento entregará el lunes la documentación sobre el protocolo de la Policía Local, en relación con la actuación de la agente que recibió un aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela y ni trasladó el aviso a ningún equipo del cuerpo ni abrió una incidencia, agente que sido citada a declarar como investigada por la jueza.