Tragsa confirma "irregularidades" en la contratación de la ex de Ábalos y falta de control por "presión" de Adif

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Grupo Tragsa ha constatado "irregularidades" en la contratación en Tragsatec de Jessica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como una falta de supervisión y control de su actividad laboral que achaca a la "presión ejercida por el cliente externo", en alusión a Adif.

Así consta en un informe interno de la empresa pública remitido al Tribunal Supremo (TS), al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Tragsa afirma que "no consta la realización de la entrevista técnica obligatoria" en el proceso de contratación de la expareja de Ábalos, que estuvo en nómina de Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021, para un puesto de administrativa.

El documento también subraya que se han detectado "carencias en la supervisión y desempeño de la trabajadora en su puesto", una circunstancia que atribuye "en gran parte a la presión ejercida" por Adif.

"Durante la vigencia del contrato se identificaron diversas incidencias relacionadas con el cumplimiento del registro horario, las cuales fueron detectadas por los mecanismos de control establecidos en el sistema de gestión interna", destaca.

Aunque estas "irregularidades" fueron advertidas en reiteradas ocasiones, "no consta que se adoptaran medidas correctivas eficaces ni oportunas por parte de los responsables de la unidad", añade.

Desde Adif se decía que trabajaba con "normalidad"

La compañía asegura que no consta que se tuviera conocimiento efectivo de que Rodríguez hubiera dejado de cumplir con sus obligaciones laborales durante el tiempo que estuvo contratada.

Al respecto, incide en que "la prestación de servicios se realizaba en las dependencias del cliente (Adif), siendo este quien asignaba directamente las tareas a ejecutar": "Y no existe evidencia de que dicho cliente hubiera comunicado incidencia alguna ni informado sobre un eventual incumplimiento en la ejecución de dichas funciones".

Destaca que se identificaron indicios de que los agentes responsables de su supervisión pudieron advertir la ausencia de registros de fichaje, pero reconoce que "no consta documentación que acredite la activación de mecanismos de alerta ni la existencia de comunicaciones formales por parte del cliente en relación con un posible incumplimiento".

"Por el contrario, de las comunicaciones mantenidas entre Tragsatec y el director del proyecto por parte de Adif se infiere, de manera implícita, que la trabajadora desempeñaba sus tareas con normalidad", apunta.

Tragsa añade que, mientras Rodríguez estuvo contratada, varias personas detectaron "irregularidades significativas en materia de fichajes, que comprometían el cumplimiento de los procedimientos internos establecidos".

"Aunque esta situación fue comunicada a la gerente responsable, no consta que se hubiera escalado adecuadamente a las instancias superiores de la organización, lo que impidió la activación de medidas correctoras en el momento oportuno", indica.

En esta línea, el grupo afirma que la información no llegó a la Presidencia, lo que "impidió que se adoptaran decisiones estratégicas y correctivas en tiempo y forma".

Una situación que, según lamenta, "evidencia una deficiencia en los canales de comunicación interna y en la cultura de reporte, especialmente en lo que respecta a la gestión de riesgos y cumplimiento normativo".

Ante ello, Tragsa llega a la conclusión de que resulta "imprescindible" fortalecer los procesos de selección, tener controles "más rigurosos" en la gestión del personal y garantizar mecanismos efectivos comunicación interna que "permitan la detección y corrección de posibles irregularidades de manera oportuna".