El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante

Un conductor se somete a una prueba de alcoholemia en una imagen de 2016.MARISCAL

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Congreso ha rechazado esta tarde la propuesta del Gobierno para rebajar la tasa de alcoholemia al volante, después de que el PP, que ha mantenido la incógnita hasta el último momento, haya votado en contra, así como Vox y ERC.

La proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley de Tráfico se ha debatido en la Comisión de Interior del Congreso, que tenía competencia legislativa plena, por lo que al no haber salido adelante -18 votos a favor y 19 en contra-, la iniciativa decae.

Mientras que ERC y Vox han anunciado en la propia Comisión, en el turno de portavoces, el sentido de su voto, el PP han esperado hasta la votación para hacerlo público, y eso que en la toma en consideración de la iniciativa hace un año tanto los populares como el partido de Santiago Abascal se abstuvieron.