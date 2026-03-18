El incidente viral de Almeida con una paloma: "Ha defecado encima del corte de pelo que me hice ayer"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a protagonizar un momento viral en las redes sociales debido a un incidente tan cotidiano como desafortunado. Durante una comparecencia pública, una paloma descargó sus excrementos directamente sobre la cabeza del regidor, interrumpiendo por un instante la solemnidad del evento. Lejos de mostrarse molesto o avergonzado, Almeida reaccionó con la rapidez y el tono irónico que suele caracterizar sus intervenciones ante situaciones imprevistas.

Tras percatarse de lo ocurrido, el alcalde bromeó con los presentes sobre la precisión del ave y el momento elegido para el incidente. Con una sonrisa, señaló que el proyectil biológico había aterrizado exactamente encima del nuevo corte de pelo que se había realizado apenas el día anterior. Esta respuesta natural desató las risas de los asistentes y de los periodistas que cubrían el acto, convirtiendo un momento incómodo en una anécdota simpática.

El vídeo del suceso no tardó en circular masivamente por plataformas como X (anteriormente Twitter), donde los usuarios han destacado la capacidad del político madrileño para reírse de sí mismo. No es la primera vez que Almeida se ve envuelto en situaciones accidentales frente a las cámaras, consolidando una faceta pública donde el humor y la cercanía suelen imponerse al protocolo rígido de las instituciones.