Gran despliegue de un operativo en Barcelona por la desaparición de James Gracey, un estudiante de Chicago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra han activado un dispositivo de búsqueda exhaustivo para localizar a James "Jimmy" Gracey, un estudiante de 20 años originario de Chicago y alumno de la Universidad de Alabama, desaparecido en Barcelona desde la madrugada del pasado martes. El joven, que se encontraba de vacaciones en la ciudad, fue visto por última vez alrededor de las tres de la mañana al salir de la discoteca Shöko, situada en el Paseo Marítimo de la Barceloneta. La denuncia por su desaparición fue interpuesta por una persona cercana el miércoles, después de que el estudiante no regresara a su alojamiento.

La investigación, liderada inicialmente por la unidad de investigación del Eixample, se ha centrado en las últimas horas en el entorno marítimo de la capital catalana. Los agentes de la policía autonómica han desplegado helicópteros, drones y embarcaciones de la Policía Marítima, además de buzos de la unidad subacuática, para rastrear las inmediaciones de la playa del Somorrostro. Esta movilización responde a la hipótesis de que el joven pudo haber caído al agua, una sospecha que ha cobrado fuerza tras el hallazgo de su cartera flotando en el mar, según han confirmado fuentes policiales a diversos medios.

Otro de los elementos clave en el caso es el teléfono móvil de Gracey. La Guardia Urbana de Barcelona localizó el dispositivo en manos de un delincuente habitual de la zona, lo que añade complejidad a la reconstrucción de los hechos. Aunque los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de actuación, por el momento no se han hallado indicios claros que apunten de forma concluyente a un hecho criminal, por lo que el rastreo en el litoral sigue siendo la prioridad del operativo.

La familia del joven ha difundido activamente su descripción a través de las redes sociales para solicitar la colaboración ciudadana. James Gracey es descrito como un joven de 1,85 metros de estatura y unos 79 kilos de peso, que en el momento de su desaparición vestía una camiseta blanca y pantalones oscuros. Según sus familiares, el estudiante tenía previsto regresar a Estados Unidos este mismo sábado tras finalizar su viaje por Europa.