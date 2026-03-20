La trama de las ITV: así pasaban la inspección vehículos con defectos

Publicado por EFE Santander Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a cuatro personas e investiga a otras diez por una trama en la que vehículos con defectos pasaban la ITV porque todos ellos eran derivados a un inspector que les daba el visto bueno y que está entre los detenidos.

Se atribuye a estas personas presuntos delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, y corrupción entre particulares, ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las diligencias de la trama descubierta se iniciaron en enero de 2025, cuando tras el resultado de diversas investigaciones, que contaron con la colaboración del responsable de la zona norte de la empresa Itevelesa, que lleva los puntos de ITV, se detectaron indicios de que determinados vehículos obtenían resultados favorables al someterse a la inspección pese a presentar deficiencias graves.

La investigación condujo inicialmente hasta un inspector de una estación de ITV de Cantabria, quien habría examinado con resultado favorable a un número elevado de vehículos con graves deficiencias.

Dos de los casos más significativos fueron el de un camión y una furgoneta que tras ser parados en carretera por una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico se comprobó que presentaban deficiencias graves, encontrándose sin embargo documentalmente al día de la ITV, por lo que decidieron someterlos a inspección técnica extraordinaria, que dio resultado desfavorable en ambos casos.

Investigación y 'modus operandi'

La investigación arrojó que una serie de personas solicitaban un número elevado de citas para ITV y que, en algunas de estas citas, aportaban el teléfono o el email del propio inspector, consiguiendo de esta forma que las confirmaciones de cita le llegaban a él directamente, impidiendo de esta manera la intervención de otros compañeros suyos.

Las pesquisas evidenciaron la existencia de un patrón reiterado, en el que determinados usuarios acudían de forma sistemática a realizar la inspección con esa persona, quien les asignaba informáticamente la línea en la que él se encontraba.

Se ha podido constatar que uno de los detenidos llegó a llevar a la inspección hasta 12 vehículos que no eran de su propiedad y que pasaban siempre por la línea del mismo inspector.

Además, varios de los vehículos que pasaron inspección desfavorable por parte de otros inspectores de la estación, la pasaron posteriormente favorable en la segunda ocasión que acudían, sin haber subsanado los defectos observados, al pasar, esta segunda vez, por la línea del inspector detenido que les daba el visto bueno.

Tras la finalización de las primeras diligencias se detuvo al inspector de la estación de ITV, culminando la operación con otros tres detenidos y diez investigados.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.