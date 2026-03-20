Finaliza con acuerdo el Consejo de Ministros: aprobados un decreto sobre vivienda y otro de medidas energéticas por los efectos de la guerra de Irán
El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.
Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos, según trasladan a Europa Press fuentes de la coalición.
En el primero de ellos estarán incluidas medidas como la rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico.
El segundo, incluye las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, así como un mecanismo de control para evitar márgenes empresariales injustificados derivados de la actual guerra de Irán.