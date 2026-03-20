Finaliza con acuerdo el Consejo de Ministros: aprobados un decreto sobre vivienda y otro de medidas energéticas por los efectos de la guerra de Irán

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, en la sede.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos, según trasladan a Europa Press fuentes de la coalición.

En el primero de ellos estarán incluidas medidas como la rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico.

El segundo, incluye las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, así como un mecanismo de control para evitar márgenes empresariales injustificados derivados de la actual guerra de Irán.