Muere una mujer tiroteada en Zaragoza por un hombre que después se ha suicidado

Imagen de archivo de un agente de la policía nacionalSUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por EFE Zaragoza Creado: Actualizado:

Una mujer ha fallecido este sábado en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa.

Hasta el lugar se han trasladado asistencias sanitarias y efectivos de la Policía Nacional y por el momento no se ha confirmado que se trate de un crimen machista.

En ese caso, ascenderían a 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de 2026, el peor inicio de año desde 2020, y a dos en el caso de Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmarse el pasado lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo (Huesca).

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.