En estado muy grave en la UCI por tétanos un joven cuya familia rechaza las vacunas

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Un joven, cuya familia rechaza las vacunas, se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital catalán por tétanos, según una información que publica el diario El País.

Fuentes del departamento de Salud han confirmado a EFE el ingreso de una persona por tétanos, mientras que el citado diario informa de que se trata de un joven de 17 años que contrajo la infección por las heridas causadas por una fractura y que no había sido inmunizado porque su familia rechaza las vacunas.

El joven sufrió una caída hace unas dos semanas y, tras ser atendido en un centro hospitalario, regresó a su casa. Pocos días después comenzó a presentar síntomas neurológicos, como espasmos y rigidez, por lo que fue trasladado al hospital, donde lo ingresaron en la UCI, según explica el diario.

El tétanos es una enfermedad infecciosa grave causada por la toxina de la bacteria Clostridium tetani que entra en el cuerpo a través de heridas contaminadas, pero no es contagiosa entre las personas y la vacuna es muy efectiva.