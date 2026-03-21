Otro 'match-ball' del Gobierno: "No podíamos ir a Semana Santa con la gasolina disparada"

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"Hemos salvado un 'match-ball' de forma impecable", presumían este viernes en la Moncloa tras una mañana tensa en la que, de forma poco habitual, los ministros de Sumar decidieron escenificar un plante que llevó a retrasar hasta dos horas y media el inicio de un Consejo de Ministros extraordinario que Sánchez había presentado como clave. El choque se saldó con una solución más estética que tangible: un real decreto ley diseñado para evitar que la mayoría conservadora que, en realidad, existe en el Congreso pueda bloquear el plan anticrisis para hacer frente a la escalada de los precios de los combustibles provocada por la guerra de Irán y otro casi simbólico, sin apenas posibilidad de prosperar, con la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen este año para 600.000 hogares. A ambas partes les vale. El rifirrafe empañó la imagen de estabilidad que, más en un momento como el actual, se empeña en proyectar el jefe del Ejecutivo y, en buena medida, desvió la atención del mensaje que pretendía trasladar. Pero en Moncloa alegan que la cosa no es tan grave. "Ellos necesitaban una victoria y nosotros estamos cómodos con ella. Es más, seremos nosotros quienes la tendremos que pelear para intentar que salga", dicen en relación al decreto sobre vivienda, aun sin fecha para el debate de convalidación. La pregunta, visto el argumento, es: Si todo era tan sencillo, ¿por qué no lo arreglaron antes? Hace dos meses el propio Sánchez y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechazaron la medida por la que su socio minoritario del Ejecutivo lleva meses peleando alegando que, según sus servicios jurídicos, sería inconstitucional porque afectaría de forma retroactiva a contratos ya firmados. En su lugar, el presidente anunció un incentivo a los propietarios de hasta el 100% de lo que pagan en el IRPF que acabó en un cajón porque para Sumar el asunto era 'casus belli'. Ahora el PSOE alega que el contexto de excepcionalidad da la cobertura jurídica necesaria para intentarlo, aun a costa de sufrir una derrota parlamentaria que hace unas semanas quería evitar.

Ese precio le parece perfectamente asumible si, como todo apunta, vistas las reacciones iniciales del PP y Junts, el jueves logra aprobar su plan anticrisis. Sánchez está convencido de poder salir reforzado de este nuevo escenario que le está permitiendo explotar el rol de líder progresista, reverso de un Trump imprevisible que deja a la derecha en una situación muy incómoda. Pero su estrategia tiene otra pata fundamental: quiere emerger como el mejor gestor en un mundo de sobresaltos. Por eso no se podía permitir una solución distinta a la alcanzada el viernes. "Es razonable que para ellos fuera impensable aprobar un plan anticrisis sin medidas de vivienda. Pero vivimos un tiempo en el que no nos la podemos jugar. Nos lo dijo el PNV, que es, digamos, la parte civilizada de la familia, no Junts: 'Quiero un decreto limpio'" recuerdan en Moncloa, donde el rechazo de la formación catalana, en enero y febrero, a dos reales decretos en los que el Ejecutivo intentó incluir la moratoria antidesahucios sigue muy presente. "No podíamos asumir que nos tumbaran las medidas, llegara la Semana Santa y pasara un mes con la gasolina disparada". Del "duro palo" a la victoria Ávidos de poder ofrecer triunfos a su electorado y en una semana de duelo por el "duro palo" de las elecciones de Castilla y León, donde encajaron un 'cero' en escaños, en Sumar celebraron haber "arrancado" al PSOE este decreto en materia de vivienda, la materia que los de Díaz consideran la "clave" de esta legislatura. Otra cuestión bien distinta son las dudas de cómo van a lograr atraer a un Junts en rebeldía a este redil. El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo -que en un par de meses se la jugará como cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía en las elecciones a la Junta-, llamó este sábado a todo el espacio político a movilizarse para "hacer sudar la gota gorda a aquellos que quieren boicotear el decreto de vivienda".

Las organizaciones que forman parte de este bloque (IU, Sumar, Más Madrid y los Comunes) y también Podemos, pese al veto que estos siguen imponiendo a mantener alianzas electoral con los de Díaz, ven cada vez más cercano el horizonte de 2027, cuando Sánchez tiene pensado convocar generales. La inquietud por la falta de un frente amplio de izquierdas se acrecienta, con una cuestión que aún está pendiente de resolver: ¿Quién sustituirá a la vicepresidenta segunda al frente de Sumar? Con estos ingredientes, el decreto en vivienda aprobado el viernes se antoja para ellos como una victoria balsámica, aunque no definitiva.