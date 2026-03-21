Transportistas tildan de "decepcionantes" las medidas del Gobierno y avisan de movilizaciones

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La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) han calificado de "decepcionantes y perjudiciales" las medidas recogidas en el decreto-ley del plan de respuesta a la subida del precio de la gasolina derivada de la situación en Oriente Medio, aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, y han advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Ejecutivo no rectifica antes de que finalice el mes de marzo.

Fenadismer ha señalado que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el 100% del impacto de la subida de la gasolina derivada del conflicto, mientras que los vehículos profesionales del transporte por carretera solo recibirán ayudas que amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real soportado, como ha informado en un comunicado.

En concreto, la federación cifra en cerca de 250 millones de euros el sobrecoste acumulado por el sector durante las tres semanas de guerra como consecuencia del encarecimiento del gasóleo, como ha señalado la federación tras reunir a su Asamblea General después de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ante este escenario, la Asamblea de Fenadismer ha advertido de que convocará movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no rectifica las medidas antes de que concluya el mes de marzo. "El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación", señalaron desde la Federación.

La bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro, la misma que se aprobó en 2023, pese a que en aquel momento "el gasóleo era 20 céntimos más barato", según denuncia Fenadismer. Además, ha criticado que en la práctica, esa bonificación quedará "reducida en un 25% al eliminar el decreto-ley la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007".

La federación también ha denunciado que el decreto dificulta que los transportistas puedan repercutir en sus clientes los incrementos de costes derivados de la subida del gasóleo, que, según indica, ha experimentado una subida de más del 30% desde el inicio del conflicto. Según Fenadismer, al reducirse el precio de los carburantes para los particulares, el importe de repercusión de dichos incrementos quedará también reducido, dejando a los transportistas en situación de "total indefensión y desamparo frente a sus clientes".

Además, ha criticado que el decreto no haya actualizado el porcentaje que el gasóleo representa actualmente en los costes de explotación de los vehículos, lo que agrava, a su juicio, la "precaria situación económica" del sector.