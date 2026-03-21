Una manifestación recorre el centro de València con el grito unánime de "No a la guerra"

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Una manifestación bajo el lema "No a la guerra" recorre este sábado el centro de València para mostrar su "firme oposición" a cualquier intervención militar que "viole la soberanía de los pueblos e ignore el Derecho internacional".

Convocada por movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda, la manifestación, que ha partido sobre las 19:00 horas de la Plaza del Ayuntamiento, condena la "alianza bélica entre Israel y Estados Unidos", que considera una "acción conjunta amparada en la impunidad, que vulnera el derecho internacional y condena a la barbarie a toda la región ante la pasividad cómplice de la comunidad internacional".

Asegura que esta situación se enmarca en una "realidad geopolítica donde la guerra se convierte en sistémica: El genocidio palestino, la agresión contra Venezuela, la asfixia económica en Cuba, la escalada bélica contra Irán o la cronificación de la guerra de Ucrania evidencian una misma estrategia: una normalización de la militarización que ignora la diplomacia por imponer intereses neocoloniales a escala global".

"Nos oponemos a cualquier intervención militar que viole la soberanía de los pueblos y defendamos el derecho de autodeterminación", afirman los convocantes, que denuncian el "imperialismo y la utilización de la guerra como herramienta de dominación" y aseguran que las "bombas no traen democracia ni libertad: traen muerte, destrucción y sufrimiento para los pueblos".

Rechazan "las guerras, las sanciones coercitivas y cualquier tutela imperial sobre países soberanos" y exigen un "alto el fuego inmediato y una desescalada total en todos los conflictos, así como el estricto respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas como base imprescindible para la convivencia entre los pueblos".

Afirman que el aumento del gasto militar "significa recortes en derechos sociales" y mientras "se promueve la guerra, se debilitan las políticas que garantizan la vida digna". Por ello, reclaman "un compromiso renovado con el desarme nuclear y con mecanismos basados en el diálogo, la cooperación y la diplomacia, y no en la lógica de bloques militares y de confrontación".

Añaden que no se puede ignorar "la subida del precio de materias primas que repercutirán en el precio de los productos y que acabaremos pagando toda la población. Si no terminamos con la guerra, la guerra terminara con el mundo que conocemos, y no para mejorarlo", advierten.

"La historia se repite y volvemos a vivir tiempos preocupantes en los que se amenaza el bienestar y el futuro de los pueblos", aseveran los convocantes, que hacen un llamamiento a la movilización.