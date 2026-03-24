Vox defiende la legalidad de los contratos con Tizona, su consultora de cabecera

El líder de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo en la sede del partido, en Madrid. EFE/Kiko Huesca.

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Vox ha defendido este martes la legalidad de sus contratos con Tizona Comunicación, su consultora de cabecera desde la entrada del partido en el Parlamento de Andalucía en 2018 y a la que atribuye en un papel "crucial" en sus éxitos de los últimos años.

La formación responde así en un comunicado a las informaciones que apuntan supuestas irregularidades en la relación de Vox y la empresa vinculada con Kiko Méndez Monasterio, asesor del presidente del partido, Santiago Abascal, y Gabriel Ariza.

Asegura la nota de prensa que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas, sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa, al igual que los del resto de proveedores del partido.

Vox reivindica como "inmejorable" el trabajo realizado por la consultora y agradece a sus directivos los logros cosechados, especialmente en las elecciones generales de 2019 en las que consiguió 52 diputados.

Relata que tras los comicios andaluces de 2018 la dirección del partido confió en Tizona para "estructurar la carrera política" con el objetivo de entrar en el Congreso al año siguiente.

Un momento, recuerda, en el que se iban a celebrar diversos procesos electorales que serían "fundamentales" para la formación: dos elecciones generales, municipales y europeas.

Durante ese año, la consultora ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa; y se encargó de la formación de candidatos en oratoria, entrevistas y debates electorales.

También le encomendó la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos, así como la gestión de las redes sociales y la asesoría de los portavoces en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

Además, durante el primer año de presencia de Vox en las instituciones, asumió las campañas de relaciones exteriores y la presencia del partido en el ámbito internacional.

La carga de trabajo que asumió Tizona para poder dar estos servicio le llevó a mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 de entre 20 y 25 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación, alguno de los cuales se incorporaron más tarde a Vox.

Como ejemplo de su "gran labor" en comunicación política, Vox señala en el comunicado la concesión a Tizona de los premios Napolitan Victory Awards -conocidos como 'los Óscar de la política'-, especialmente por los servicios profesionales que llevaron al partido a ser la tercera fuerza política en España.