El presidente de Senegal se verá con el Rey y Sánchez en su primera visita oficial a España

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El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, realizará este miércoles y jueves su primera visita oficial a España durante la que tiene previsto reunirse tanto con el Rey Felipe VI como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Esta visita se inscribe en la dinámica de consolidación de las relaciones históricas de amistad y cooperación entre Senegal y España", ha sostenido la Presidencia senegalesa en un comunicado, incidiendo en que con este desplazamiento, el país africano "reafirma su voluntad de reforzar una cooperación estratégica, mutuamente beneficiosa" para los dos países.

El encuentro del jefe de Estado senegalés con Felipe VI tendrá lugar este miércoles a mediodía en el Palacio Real, tras lo cual el Rey y la Reina Letizia ofrecerán un almuerzo en su honor, según ha informado Zarzuela.

Este será el primer contacto entre ambos, si bien técnicamente no es la primera visita de Faye a España, ya que el pasado mes de junio asistió a la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas celebrada en Sevilla.

Por lo que se refiere a la reunión con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, esta tendrá lugar el jueves por la mañana y al término de la misma está prevista la firma de varios acuerdos, según ha adelantado Moncloa.

En su caso, el presidente del Gobierno ya tuvo ocasión de conocer al mandatario senegalés durante la visita que efectuó al país africano a finales de agosto de 2024. Entonces, Sánchez puso en valor los proyectos de migración circular existentes con este país. "Es buena tanto para el país de origen como para el país de acogida", sostuvo.

En relación con la visita de Faye, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibió este lunes a su homólogo senegalés, Cheik Niang, con quien suscribió el nuevo Marco Asociación para el Desarrollo Sostenible, que abarcará hasta 2030 y tendrá una previsión financiera de 180 millones de euros.

Según ha indicado Exteriores, junto a áreas tradicionales de trabajo como la agricultura, el agua y el saneamiento, el nuevo marco prestará atención a la educación y la formación técnico-profesional, en línea con lo que trató Albares durante la visita que realizó a Senegal en junio de 2024.