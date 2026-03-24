Pilar Alegría tacha de "machismo rancio" de Azcón por decir que ella es más "atractiva" que Montero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reaccionado con dureza ante las recientes declaraciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón. El dirigente autonómico, al ser consultado en una entrevista sobre el panorama electoral en Andalucía y la figura de María Jesús Montero, respondió afirmando que la vicepresidenta es "más atractiva" que otras opciones políticas. Para Alegría, este tipo de comentarios no solo están fuera de lugar en el debate democrático, sino que evidencian una falta de respeto profunda hacia el trabajo y la trayectoria de sus compañeras de profesión.

La portavoz ha lamentado que, en pleno 2026, todavía existan representantes públicos que utilicen el aspecto físico como un baremo para medir o calificar a las mujeres en política. Según ha expresado Alegría, estas palabras de Azcón representan un "machismo rancio" que busca infantilizar y deslegitimar el liderazgo femenino, reduciendo la capacidad de gestión y el peso político de una ministra a una mera cuestión estética. La ministra ha subrayado que nunca se escuchan este tipo de comparaciones entre líderes varones, lo que evidencia un doble rasero persistente en la esfera pública.

Desde el entorno del Gobierno se ha insistido en que el debate político debería centrarse en las propuestas y en los resultados de las políticas aplicadas en Andalucía y en el resto de España, y no en valoraciones personales que resultan ofensivas. Alegría ha instado a Azcón a pedir disculpas y a elevar el nivel del discurso, recordando que la ciudadanía espera de sus presidentes autonómicos un comportamiento ejemplar que promueva la igualdad en lugar de perpetuar estereotipos de género que se consideraban superados.