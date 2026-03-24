El Congreso debate el reconocimiento de la labor de las tropas españolas en el exterior, tras la salida de Irak

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La Comisión de Defensa del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley registrada por el PSOE para que la Cámara Baja agradezca y reconozca la "profesionalidad y la excelencia" de las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior, alegando que garantizan la seguridad de España y de los aliados en un contexto internacional "volátil". Precisamente la semana pasada España evacuó a sus tropas desplegadas en Irak ante el deterioro de la situación en Oriente Próximo.

En su texto, recogido por Europa Press, el PSOE destaca que las tropas desplegadas en misiones internacionales y en operaciones de emergencia demuestran "profesionalidad, entrega y vocación de servicio" de manera continuada, "24 horas al día y los siete días de la semana".

Los socialistas añaden que las misiones y operaciones en el exterior son un "instrumento esencial" para materializar el compromiso de España de lograr un entorno internacional de paz y estabilidad basado en un sistema multilateral más justo y cohesionado en torno a los valores y principios que sustentan la legalidad internacional, especialmente en el marco de la complejidad del actual contexto geopolítico.

Llevan a cabo su labor conforme a los principios de "responsabilidad y solidaridad" e integran la seguridad humana como elemento esencial en la prevención de conflictos, tal y como establece la Directiva de Defensa nacional vigente y en el marco de la Carta de Naciones Unidas, destaca el PSOE.

Así, el PSOE también reclama a la Cámara baja que dé a conocer a la población española la contribución de las misiones. "Es vital reconocer y dar a conocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas", zanjan.

MÁS DE 3.000 MILITARES FUERA DE ESPAÑA

Más de 3.000 militares están desplegados en el marco de misiones internacionales. Hay presencia española en las misiones OTAN para defender el flanco este de la Alianza, en misiones que la Unión Europea (UE) desarrolla en el continente africano y en misiones bajo el paraguas de la ONU. De hecho, el despliegue más numeroso es el de la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), donde colaboran alrededor de 670 soldados españoles.

Precisamente la semana pasada España evacuó a 300 efectivos desplegados en Irak en el marco de la misión de la OTAN en ese país (NMI) y en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve), que está bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán hace casi un mes.

Recalaron en la Base Aérea turca de Incirlik y desde allí han viajado a España. En esa base, ubicada en la ciudad de Adana, permanecen desplegados 150 militares españoles que operan una batería Patriot, sin que esté sobre la mesa la posibilidad de evacuarlos también debido al deterioro de la situación en Oriente Próximo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó el jueves que la operación para evacuar a las tropas españolas de ese país ha sido "muy complicada". La decisión se tomó en coordinación con los socios de la OTAN, después de que la Alianza Atlántica "adaptara" el mandato de la NMI debido a la escalada bélica. Sobre la continuidad de la misión, la ministra se mostró cautelosa. "Vamos a ver qué pasa", dijo.

Por el momento, no existe la posibilidad de evacuar a los 'cascos azules' españoles de Líbano, pero en cualquier caso la decisión corresponde a Naciones Unidas.