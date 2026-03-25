El Gobierno salva el decreto anticrisis tras ceder ante Junts

Publicado por Almudena Santos Madrid Creado: Actualizado:

La decisión de Podemos, anunciada el lunes, de abstenerse en la votación de mañana del decreto anticrisis, que busca paliar los daños económicos derivados de la guerra en Irán obliga al Gobierno a buscar el apoyo de Junts o del PP. Aunque los de Feijóo aún no han desvelado cuál será el sentido de su voto, los independentistas catalanes, que ya habían deslizado la posibilidad de votar ‘sí’ a la medida, se comprometieron a dar su apoyo.

Tras meses de una relación marcada por el bloqueo y la desconfianza, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que su grupo apoyará el decreto anticrisis presentado el viernes tras el Consejo de Ministros. No obstante, no es un ‘sí’ gratuito. Los independentistas condicionan su apoyo a la transposición de una directiva europea 2020/285 para permitir que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar eximidos de pagar IVA. El Gobierno no cuenta, sin embargo, con el apoyo de los independentistas para sacar el segundo decreto, anunciado también tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el viernes pasado, relativo a la vivienda.

Pocos minutos después de que la dirigente catalana pronunciase estas palabras, fuentes socialistas confirmaron que la rebaja del IVA a los trabajadores por cuenta propia cuenta con su apoyo. Además, el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Patxi López, aseguró que estaban «valorándolo y hablando». «Son 24 puntos y en algunos coincidimos, así que es posible que haya unos cuantos que se puedan aprobar», dijo, aunque criticó la forma en la que llevan a cabo las negociaciones los independentistas catalanes. «No puede ser permanentemente todo un cambio de cromos», criticó el dirigente socialista.

La transposición de esta directiva europea es una reclamación que la formación que encabeza Carles Puigdemont ha mantenido en diversas comisiones de Hacienda. La medida, que se votará también mañana, antes de que llegue el examen al decreto anticrisis, busca implementar el régimen especial de franquicia del IVA. Esto, según defienden los de Junts, permitirá a los autónomos que tengan ingresos anuales inferiores a 85.000 euros quedar exentos de las obligaciones de declaración y pago del impuesto. Se trata de una opción que la normativa de la Unión Europea permite adoptar a los Estados miembros antes de 2026. Nogueras explicó que su apoyo al Gobierno dependía de que el Ejecutivo apoyase su proposición no de ley (PNL).