Azcón dice que Pilar Alegría es «más atractiva» que María Jesús Montero y desata la polémica machista

Publicado por Efe Madrid / Sevilla Creado: Actualizado:

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tenido que pedir disculpas ayer por aludir al físico de las socialistas Pilar Alegría y María Jesús Montero. Azcón dijo en un acto público organizado por ‘El Confidencial’ en Zaragoza que Pilar Alegría «físicamente es más atractiva que María Jesús Montero», a quien se le va a poner, a su juicio, «mucha peor cara» que a la aragonesa tras las elecciones en Andalucía, a lo que la exministra de Educación ha respondido llamándolo «Jorge Torrente».

En respuesta a esta polémica, Azcón ha publicado un mensaje en X en el que recuerda que «recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie».

Las ministras de Igualdad, de Sanidad y de Educación, Formación Profesional y Deportes han arremetido esta tarde contra el presidente de Aragón en funciones por hacer comentarios «machistas» sobre el físico de otras dos ministras, y han coincidido en que son típicos de las películas de ‘Torrente’. También el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado «desafortunadas» las palabras Azcón.

«Este es el PP de Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia, y también el que desprecia el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social», dijo Montero.