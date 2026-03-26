PP y Vox perfilan un acuerdo para un gobierno «de cuatro años» en Extremadura

Publicado por Ana B. Hernández / J. Soriano Mérida Creado: Actualizado:

Satisfechos, optimistas, avanzando en la misma dirección, en el camino correcto, con entendimiento y predisposición. Son algunos de los términos que PP y Vox utilizaron ayer para expresar el ambiente en el que ahora transcurre la negociación del acuerdo de gobierno de Extremadura. Un clima que ambos dan por hecho que, aunque no antes de Semana Santa, permitirá sellar un «pacto bueno» para la región que garantizará «un Gobierno para cuatro años", según resumieron ayer el líder regional de Vox, Óscar Fernández, y el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista.

Ambos comparecieron ayer ante los medios de comunicación para informar a los ciudadanos sobre el estado en que se encuentran las conversaciones de las que depende el futuro Gobierno de Extremadura. Frente a la opacidad que ha venido marcando la negociación, PP y Vox optaron este miércoles por informar con discreción de los avances producidos en la reunión celebrada en Mérida con presencia de dirigentes nacionales de los dos partidos. En concreto, por parte del PP, además de María Guardiola y Abel Bautista, estuvieron el secretario general, Miguel Tellado, de manera presencial y la jefa de gabinete del presidente del PP, Marta Varela, de manera telemática. Por parte de Vox, además de Óscar Fernández y la secretaria adjunta, Montserrat Lluís, que han llevado desde el inicio la negociación extremeña, ayer también estuvieron en la reunión el portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, y el de Vivienda, Carlos Quero. Su presencia en Mérida pone de manifiesto que se trató de un encuentro clave con el que ambos partidos quisieron desatascarse.