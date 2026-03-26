Seguridad Social rectifica el cálculo de pensiones máximas en jubilaciones anticipadas: estos son los cambios

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Seguridad Social ha resuelto volver a aplicar la forma de cálculo previa a enero de este año a las personas que acceden a la jubilación anticipada voluntaria y tienen bases de cotización por encima de la pensión máxima.

Según la resolución dictada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este cambio se aplicará de forma retroactiva con la revisión de todas las pensiones de jubilación de esta modalidad que se hayan podido ver afectadas desde el 1 de enero de 2026.

La resolución deja así sin efecto la conclusión alcanzada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a finales de 2025 y vuelve a aplicar la disposición transitoria 34 en las mismas condiciones que venía haciendo hasta ese momento.

Los sindicatos UGT y CCOO ha explicado en una nota que en la reforma de pensiones 2021 se estableció una garantía adicional, recogida en esa disposición transitoria, para la entrada en vigor de los nuevos límites de pensión máxima.

La interpretación de esta garantía, añaden, había sido objeto de controversia y desde el mes de enero la Seguridad Social había dejado de aplicar ese periodo transitorio.

Un cambio que suponía un perjuicio económico para los potenciales beneficiarios y ante lo que CCOO y UGT habían exigido a Seguridad Social una rectificación.

Ambos sindicatos manifestaron su intención de interrumpir los trabajos de la mesa de diálogo social en tanto que no se resolviera este problema, así como la aplicación efectiva de la jubilación parcial en las administraciones públicas.