Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo en una imagen de archivo.olivier hoslet

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designa al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero.

Montero deja el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

Pedro Sánchez también ha nombrado a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

Agradecimientos

El presidente del Gobierno también ha agradecido este jueves a María Jesús Montero, que mañana dejará de ser vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, su trabajo "incansable" al servicio de España y ha asegurado que es "la mejor política" que ha conocido nunca.

En una declaración institucional en La Moncloa, Sánchez ha despedido a Montero, quien, ha dicho, ha sido "un pilar fundamental" del Gobierno.

Sánchez ha destacado que Montero ha jugado un papel "esencial" en el "éxito económico" de España y ha conseguido "siempre los recursos necesarios para capear crisis inéditas" como la pandemia o la guerra de Irán.

Ha puesto en valor su labor para reforzar los servicios públicos, su gestión de los fondos europeos y su rol "decisivo" en las negociaciones del Gobierno.

Asimismo ha apuntado a que Montero ha dotado a las comunidades autónomas y a los entes locales de "más recursos financieros que nunca" y ha conseguido que España cumpla con los objetivos de déficit público.

"Con su trabajo diario, con su pericia y con sus numerosos aciertos, María Jesús Montero ha hecho de España un país mejor", ha apuntado Sánchez sobre un trabajo por el que siempre, ha señalado, le estará agradecido.

A partir de ahora, ha agregado el presidente, Montero "aportará su experiencia y su talento" a Andalucía y "desde allí seguirá haciendo lo que más le llena, que es ayudar a construir" una España y una Andalucía "más próspera, sostenible y justa".