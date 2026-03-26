Diario de León

Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo en una imagen de archivo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo en una imagen de archivo.olivier hoslet

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Europa Press
Madrid

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designa al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero.

Montero deja el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

Pedro Sánchez también ha nombrado a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

Agradecimientos

El presidente del Gobierno también ha agradecido este jueves a María Jesús Montero, que mañana dejará de ser vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, su trabajo "incansable" al servicio de España y ha asegurado que es "la mejor política" que ha conocido nunca.

En una declaración institucional en La Moncloa, Sánchez ha despedido a Montero, quien, ha dicho, ha sido "un pilar fundamental" del Gobierno.

Sánchez ha destacado que Montero ha jugado un papel "esencial" en el "éxito económico" de España y ha conseguido "siempre los recursos necesarios para capear crisis inéditas" como la pandemia o la guerra de Irán.

Ha puesto en valor su labor para reforzar los servicios públicos, su gestión de los fondos europeos y su rol "decisivo" en las negociaciones del Gobierno.

Asimismo ha apuntado a que Montero ha dotado a las comunidades autónomas y a los entes locales de "más recursos financieros que nunca" y ha conseguido que España cumpla con los objetivos de déficit público.

"Con su trabajo diario, con su pericia y con sus numerosos aciertos, María Jesús Montero ha hecho de España un país mejor", ha apuntado Sánchez sobre un trabajo por el que siempre, ha señalado, le estará agradecido.

A partir de ahora, ha agregado el presidente, Montero "aportará su experiencia y su talento" a Andalucía y "desde allí seguirá haciendo lo que más le llena, que es ayudar a construir" una España y una Andalucía "más próspera, sostenible y justa".

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