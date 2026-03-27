Fiscalía investiga la agresión de un grupo de menores a una joven de 13 años en Pontevedra

Fiscalía investiga la agresión a una joven de 13 años en Pontevedra.Pixabay

Publicado por EFE Vigo Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Menores investiga, en colaboración con la Policía Nacional, la agresión sufrida por una menor de 13 años el pasado 6 de marzo en la plaza de Barcelos, en Pontevedra, en la que presuntamente participaron cuatro chicas y un chico de entre 12 y 14 años.

Según la denuncia presentada por los padres de la víctima, la menor recibió puñetazos, patadas y golpes, y le arrancaron varios mechones de pelo.

El episodio fue grabado en vídeo y difundido a través de redes sociales, lo que permitió a los agentes identificar a los implicados.

La joven acudió a un centro hospitalario, donde se le practicó un reconocimiento médico cuyas conclusiones se incorporaron a la denuncia.

El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias preliminares para esclarecer los hechos y los investiga por dos presuntos delitos, uno de lesiones y otro contra el honor y la intimidad, este último por la difusión pública de las imágenes.

Los investigadores ya han tomado declaración a los menores involucrados.

Fuentes fiscales indican que la mayoría de los implicados son menores de 14 años, edad a partir de la cual se puede exigir responsabilidad penal.

En estos casos, la Fiscalía debe archivar la vía penal y trasladar la información a los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma, que pueden adoptar medidas socioeducativas o de seguimiento familiar.

No obstante, la responsabilidad civil, en caso de que exista, recaería en los padres o tutores legales, que podrían tener que responder económicamente por los daños causados.