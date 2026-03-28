El PP cita a Puente, Ábalos y Koldo García a la comisión de Adamuz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sus predecesores Raquel Sánchez y José Luis Ábalos, y el exasesor de este Koldo García, ambos en prisión provisional, serán citados a comparecer en la comisión de investigación abierta en el Senado sobre la seguridad ferroviaria y el siniestro de trenes en Adamuz. Lo ha anunciado este viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, al presentar en rueda de prensa la propuesta de plan de trabajo de su grupo parlamentario, que será, con toda probabilidad, aprobado íntegramente al tener mayoría en esa comisión. Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes e investigada judicialmente también en el caso Koldo, es otra compareciente que solicita el PP. El listado del PP incluye 73 personas, de los que más de medio centenar son responsables de Transportes y otros cargos públicos y de empresas del sector. Además, figuran más de una decena de expertos, como catedráticos e ingenieros, y representantes de organizaciones de usuarios y ferroviarias, además del presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Mario Samper. En enero, el Tribunal Supremo denegó al Senado su petición de que Ábalos compareciese en otra comisión de investigación, la que investiga el caso de corrupción por el que se encuentra en prisión provisional, debido a la inminencia del juicio y a las interferencias que ocasionaría su declaración en sede parlamentaria. Preguntada al respecto, García ha dicho que Ábalos está entre los comparecientes de esta comisión también, y que, por tanto, «se le acumula el trabajo» en el Senado. García ha subrayado que Puente tendrá que explicar por qué la fiscalía europea investiga un presunto fraude en el mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente, aunque él diga que es rutina por el uso de fondos europeos, y le ha advertido de que en la comisión del Senado también se indagará sobre los contratos de mantenimiento. "Las familias de las víctimas merecen saber la verdad", ha subrayado García, y ha recalcado que otra cuestión para Puente será la retirada de piezas del accidente sin autorización judicial, por si pudo ser para «ocultar pruebas». A su juicio, «todo lo que rodea el caso Adamuz es una vergüenza que debería haber provocado dimisiones en cadena", por lo que el plan de trabajo del PP es «ambicioso", para «seguir el rastro del dinero hasta el final».

Conflictos de atribuciones

García también ha anunciado que el PP del Senado está estudiando el veto presupuestario presentado esta semana por el Gobierno en la Mesa del Congreso a algunas enmiendas de la ley de multirreincidencia aprobadas en la Cámara Alta. Ha dicho que probablemente presentarán dos nuevos conflictos de atribuciones, contra el Ejecutivo y contra la Cámara Baja, pero que su aprobación no irá aún al próximo Pleno del Senado, el que comienza el 7 de abril.