Rego celebra que se apruebe el indulto de 'las seis de La Suiza': "Nadie podía estar en la cárcel por proteger derechos"

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha celebrado que el indulto que se aprobará mañana en Consejo de Ministros para 'las seis de La Suiza' --grupo sindicalista formado por cinco mujeres y un hombre-- dos años después de su sentencia por participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón, alegando que "nadie podía estar en la cárcel por proteger los derechos fundamentales".

Rego ha asegurado en una publicación en la red social 'Bluesky', recogida por Europa Press, que "defender los derechos de una trabajadora no es delito", por lo que ha aplaudido que el grupo sindical de la pastelería quede en libertad.

"El indulto a 'Las seis de La Suiza' es una medida de justicia y apoyo a la libertad sindical", ha agregado respecto a la decisión del Gobierno que aprobará este martes en el Consejo de Ministros, como han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Dicho esto, la ministra de Sumar ha concluido su publicación aseverando que nadie puede estar condenado por proteger los "derechos fundamentales": "Desde el principio sostuvimos que nadie podía estar en la cárcel por proteger los derechos fundamentales y ahora será una realidad".

Se suma así a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ya afirmó el pasado mes de julio de 2025 que el Ejecutivo estaba trabajando para que 'las seis de La Suiza' fuesen indultadas cuanto antes.

"El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo", ha expuesto la vicepresidenta segunda a través de un mensaje en su cuenta de 'Bluesky', quien ha agradecido a "todas las organizaciones" que se han movilizando defendiendo la inocencia de este grupo de trabajadores, un indulto que se ha pelado "durante meses" y que finalmente se ha conseguido.

El conflicto en la citada pastelería comenzó en 2017. 'Las seis de la Suiza' terminarían condenadas a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves al participar en piquetes y protestas sindicales frente a la pastelería y por un delito de obstrucción contra la Administración de Justicia durante el conflicto laboral.

Tras la condena por estos hechos, las condenadas recurrieron la decisión judicial, pero el Tribunal Supremo ratificó la condena tras un proceso que se prolongó más de ocho años.