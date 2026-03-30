El Gobierno prepara una norma para que indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia no tributen en el IRPF

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El Gobierno está trabajando en una norma con rango de ley para que las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial estén exentas de tributar en el IRPF, según ha anunciado este lunes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"El Gobierno está ya trabajando en llevar a cabo, aprobar, una norma con rango de ley donde estas exenciones fiscales para víctimas que perciban o hayan percibido indemnizaciones no tengan que tributar por IRPF, vamos a hacer el trabajo y en unas fechas razonablemente tempranas podremos aprobar esa norma con rango de ley", ha avanzado Bolaños.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la firma del protocolo entre Gobierno, Conferencia Episcopal Española (CEE), Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Defensor del Pueblo, que ha tenido lugar este lunes en la sede del Defensor del Pueblo.

En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha recordado que desde la Iglesia hablaron de "la importancia de que por parte del Gobierno se dieran pasos a la hora de la exención fiscal de lo que suponen estas indemnizaciones".

"Para que esta desgravación, que esperamos se produzca si el Ministerio de Hacienda, ahora con nuevo responsable, da este paso, hace falta que esa condición de víctima sea reconocida y no por una entidad privada", ha puntualizado.

Según ha precisado, "una oficina pública" debe ser la que reconozca esta condición de víctima a "efectos de los derechos que en el ámbito público se pudieran conceder". "Nosotros lo deseamos esto para las víctimas en el ámbito eclesial pero también para otras víctimas", ha zanjado.

El protocolo suscrito este lunes, que llega un mes después de lo previsto en el acuerdo firmado entre Gobierno e Iglesia el pasado 8 de enero, concreta una nueva vía por la que las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, cuyos casos no puedan ser resueltos por la vía judicial, bien porque han prescrito o porque el agresor ha fallecido, puedan solicitar una reparación, ya sea económica, simbólica, restaurativa o espiritual. Las solicitudes podrán presentarse a partir del próximo 15 de abril.