Bulos sobre Mercosur, el clima o los inmigrantes: la desinformación ataca al mundo rural

Una de las últimas protestas de ganadoreros y agricultoresEFE / Kiko Huesca

Publicado por Mercedes Salas Madrid Creado: Actualizado:

La desinformación dirigida a las zonas rurales y a los agricultores mantiene en guardia a la Comisión Europea (CE) y a los expertos en verificación en España, sobre todo cerca de las elecciones, y ante bulos sobre asuntos como Mercosur, el clima o la inmigración.

Hay indicios de una corriente de desinformación centrada en los habitantes rurales y en la agroalimentación, según fuentes del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), de los servicios de la CE y de entidades vinculadas al desarrollo rural.

Rusia es un origen señalado, pero no el único -incluso la procedencia puede ser española-, pero es complejo determinar las razones.

Alerta en Bruselas

En el proceso de aprobación del acuerdo comercial con Mercosur, los servicios de la CE han notado que existen campañas de desinformación centradas en zonas rurales, para desacreditar a la Unión Europea (UE).

En 2024, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, pidió al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, que combatiera la desinformación rural en la carta para esta legislatura.

La gerenta de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y vicepresidenta de la red europea ELARD, María José Murciano, ha confirmado a EFE que Bruselas les han pedido colaboración para luchar contra los bulos.

"Se puede advertir una deriva de la desinformación hacia el territorio rural" apunta a EFE el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría, coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier) -que integra a EFE Verifica y otros medios-.

Habla de dos vertientes en los países occidentales: la relacionada con la crisis climática y, menos frecuente, la asociación de la inmigración con las zonas rurales.

Respecto al cambio climático, la narrativa del negacionismo ha evolucionado hacia un cuestionamiento de las medidas que plantean los organismos internacionales para frenarlo.

Sobre el vínculo entre el rural y la inmigración, cita el ejemplo de Torre Pacheco (Murcia), donde un discurso de odio contra los migrantes inundó las redes el pasado verano y se materializó en altercados violentos; el vector es la idea de que la llegada de esos extranjeros "trastoca la paz o la armonía de esos lugares".

¿Origen?

En la desinformación sobre agroalimentación, Salaverría distingue tres actores: grandes potencias con intereses geoestratégicos, organizaciones políticas o activistas y la "pura estafa" que puede tener detrás intereses empresariales.

Rusia está señalada como uno de los "grandes agentes de la injerencia y manipulación informativa internacional" y difusor de narrativas que afectan a la energía, inmigración o la alimentación, pero no es el único país de origen, según el experto.

Por otra parte, Salaverría cita los bulos de organizaciones políticas y activistas "de derecha y ultraizquierda", en un contexto polarizado, que también se da en España.

Respecto a los intereses empresariales, indica que las multinacionales y otros entes pueden recurrir a procedimientos "poco edificantes" para difundir narrativas y que el resultado favorezca a sus intereses, es decir, que se "desprestigien los productos de los (países) competidores".

Pero apunta que no se puede pensar que "las malas artes proceden solo de países terceros y que España es víctima", porque el origen de esos bulos puede ser español.

Según EFE Verifica, en el campo español Marruecos es relevante como diana de la manipulación.

Las elecciones son momentos muy críticos para la desinformación, de acuerdo con Iberifier, que pertenece a la red del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés).

En las legislativas de Portugal los incendios fueron caldo de cultivo, por su componente emocional, extremo y con víctimas.

Algo comparable a la desinformación durante la dana de Valencia.

¿Son vulnerables los habitantes rurales?

Considerar más vulnerables a los habitantes rurales o no requiere un análisis "cuidadoso" y "no presuntuoso", según Salaverría.

Menciona estudios que indican que los mayores de 65 años están más expuestos y en las zonas rurales la población está más envejecida, pero por otro lado, ve justificado que las organizaciones agrarias y los vecinos argumenten que las administraciones desconocen los problemas de sus territorios.

Opina que se combate con más información y que el mundo rural está más desatendido en cuanto a "informaciones bien respaldadas por evidencias científicas o estudios", por lo que hay margen de mejora.