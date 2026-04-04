Detenidos dos hermanos por violar a una mujer en un coche en el barrio de Malilla en Valencia

Publicado por Europa Press Valencia Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves, 2 de abril, a dos hermanos por presuntamente violar a una mujer en un coche en el barrio de Malilla, en la ciudad de Valencia.

La Policía Nacional fue alertada por la llamada de un vecino, quien sobre las 23.30 horas presenció cómo dos hombres presuntamente agredían sexualmente a una mujer en el interior de un vehículo. Los hechos ocurrieron en la calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del número 89, donde hay un descampado en el que se encontraba el coche, según informan fuentes del cuerpo.

Tras el aviso, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos y procedieron a la detención de los dos hermanos, nacidos en 1955 y 1969. La mujer, por su parte, fue trasladada a un centro hospitalario, indican las mismas fuentes.

De momento, ambos permanecen en dependencias policiales y está previsto que este sábado sean entregados a la jueza de guardia de Violencia sobre la Mujer, acusados por un delito de agresión sexual.