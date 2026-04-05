Sánchez aprovecha la salida de Montero para fijar su nueva prioridad electoral: la Comunidad Valenciana

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Cuando Pedro Sánchez eligió a Arcadi España como ministro de Hacienda, la decisión se leyó en clave económica y de gestión. Pero en el PSOE se atisba un significado más profundo. El nombramiento de un hombre formado políticamente en la órbita de Ximo Puig, exconseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana y figura discreta pero sólida del aparato socialista, constituye también una declaración de intenciones electorales: la Comunidad Valenciana es el gran objetivo territorial de los socialistas de cara a 2027, el feudo que creen más alcance de la mano y una plaza por la que Sánchez está decidido a pelear.

Con España en Hacienda son ya cuatro los dirigentes valencianos en posiciones de primer nivel en el Gobierno y en el partido. Su nombre se suma a los de Diana Morant, ministra de Ciencia y líder del PSPV; Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE; y Pilar Bernabé, secretaria federal de Igualdad y delegada del Gobierno en la comunidad. Es una concentración de poder territorial inusual que, además, tiene una característica llamativa: los cuatro gravitaron en torno a Ximo Puig, el expresident que perdió la Generalitat en 2023.

No es una casualidad. Es la consecuencia directa de la caída en desgracia de José Luis Ábalos, durante años mano derecha de Sánchez, artífice clave de su retorno a la secretaría general del partido en 2017 y hoy repudiado por los escándalos de corrupción que lo sentarán este mismo martes en el banquillo del Supremo y por sus escándalos sexuales. La satisfacción en el PSPV al conocer el nombramiento de España fue, según fuentes del partido, comparable a la de la defenestración del exsecretario de Organización y exministro de Transportes, que fue rival interno de Puig durante años.

La lógica de la apuesta valenciana se entiende mejor cuando se observa la situación general del PSOE. En el núcleo duro de Ferraz reconocen que las comunidades donde tienen alguna opción real de recuperar el poder antes de las generales se pueden contar con los dedos de una mano: la Comunidad Valenciana y Canarias. El resto del territorio es, en el mejor de los casos, tierra de resistencia. Y hay que matizar que, en el caso de Canarias, el optimismo es muy moderado.

El ejemplo más doloroso del bajo estado de forma de los socialistas -que en cuatro meses acumulan ya tres derrotas: la de Extremadura, la de Aragón y la mucho menos amarga de Castilla y León- es Andalucía. Durante casi 37 años, la comunidad más poblada de España fue el granero electoral que sostenía las ambiciones nacionales del PSOE. Hoy afronta unas autonómicas el 17 de mayo con perspectivas poco ilusionantes. Los sondeos sitúan al partido en torno al 21% del voto con entre 26 y 27 escaños, lo que supondría el peor resultado de su historia en la comunidad.

La apuesta de Sánchez por María Jesús Montero, hasta hace unos días vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, sirvió para apaciguar los ánimos de una federación que no ha sabido adaptarse a su nueva situación, pero no -al menos, según las encuestas- para relanzarla electoralmente. Algunos estudios apuntan incluso a un empate con Vox en torno al 20% de los votos en dura competencia por el segundo puesto; algo a lo que los socialistas, sin embargo, se resisten a dar crédito.

El impacto andaluz Las implicaciones de un mal resultado andaluz van más allá de lo autonómico. Andalucía ha sido, tradicionalmente y junto a Cataluña, el gran pilar sobre el que el PSOE ha cimentado sus victorias nacionales. En 2023, los socialistas andaluces aportaron al grupo parlamentario 21 escaños (un 17,2% del total), cuatro menos que en 2019. No fue la única federación que bajó. Aragón perdió dos diputados; Castilla-La Mancha, uno; Extremadura, otro; y Galicia, tres. Si en el cómputo general Sánchez ganó dos fue por la Comunidad Valenciana (+1) y, sobre todo, por el PSC, que pasó de 12 a 19 escaños. Es en ese contexto donde cobra todo su sentido la saturación de poder valenciano en el Gobierno y en la ejecutiva federal. El PSPV puede llegar a ejercer, siquiera parcialmente, como compensación del gripado motor andaluz. Aunque esta apuesta descansa sobre una premisa que no termina de reflejarse en los sondeos. Dos años después de que Sánchez impulsara a Morant como secretaria general del partido en la comunidad, la ministra no ha conseguido alterar el escenario electoral ni consolidar un control interno claro, y los sondeos siguen dando mayoría al bloque de derechas. El grueso de estudios demoscópicos pronostica que Morant no alcanzaría los 30 escaños, por debajo del resultado de Ximo Puig en 2023. Solo hay un sondeo que la da como ganadora: el que encargaron los propios socialistas.

En la dirección autonómica del PSPV confían, no obstante, en que Carlos Mazón siga siendo un activo tóxico para el PP por su gestión en la dana, pese a haber dejado la presidencia; en el desgaste que pueden provocar aún los escándalos que rodean a los populares en Alicante; y en que la fortaleza de Compromís -más aún tras el regreso a la política de Mónica Oltra, que optará a la Alcaldía de Valencia- aglutine a la izquierda alternativa y dé a su bloque opciones de Gobierno.