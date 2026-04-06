Sumar quiere reunirse con el PP para convencerlo de que apoye el decreto de vivienda

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este lunes que Sumar va a convocar una ronda de contactos presencial con todos los socios del Gobierno y también con el PP para recabar los apoyos necesarios para convalidar en el Congreso el real decreto ley con medidas específicas sobre vivienda.

En una rueda de prensa conjunta con el resto de partidos que forman el espacio Sumar, Urtasun ha explicado que la ronda la convocará el grupo parlamentario con su portavoz del Congreso, Verónica Martínez Barbero, a la cabeza, y lo harán por iniciativa propia, al margen de sus socios de Gobierno del PSOE.

"Como espacio político tenemos acción propia y dialogamos con el resto de fuerzas políticas. Tenemos especial interés en que esto sea convalidado", ha señalado Urtasun.

El pleno del Congreso convalidó el pasado 26 de marzo uno de los dos reales decretos anticrisis aprobados por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en la economía española, con medidas como la bajada del IVA para la electricidad, el gas y los carburantes.

Y ahora está pendiente la convalidación del otro real decreto ley, con medidas centradas en vivienda y que fue aprobado en el Gobierno tras una tensa negociación de Sumar con sus socios del PSOE.

"Estamos volcados para que sea una realidad, es una grandísima prioridad para nuestro espacio político", ha dicho Urtasun, que es portavoz del partido Movimiento Sumar pero ha acudido a la rueda de prensa en representación de los comunes.

Al anuncio de Sumar ha respondido el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien ha asegurado en una rueda de prensa desde Génova que será una buena oportunidad para hablarles del "grave problema" que están causando a los españoles con la vivienda.

Ha indicado que propondrán a Sumar que el Gobierno elimine la ley de vivienda, una norma -ha dicho- "intervencionista que ha hecho que desaparezcan 120.000 inmuebles del mercado de alquiler".

Y ha pedido que se tramiten varias leyes impulsadas por el PP, como la 'antiocupación', la del suelo o las rebajas fiscales para hacer que el acceso a la vivienda sea más fácil.

Bravo ha añadido que su partido tiene un plan para la vivienda por lo que la reunión con Sumar será una buena oportunidad para defenderlo y para intentar conseguir que "cambien" y hacer que los españoles "empiecen a vivir un poco mejor".

Por su parte, Sumar ha anunciado este lunes la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' que pretende dar respuesta al problema de la vivienda, la "principal preocupación de los españoles" y uno de los mayores "motivos de angustia", según ha recordado la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García.

A continuación, ha subrayado que este mes previo a la votación para la convalidación del real decreto ley de vivienda en el Congreso es "crucial" para su formación y ha asegurado que el apoyo de los grupos a las medidas impulsadas por Sumar podría suponer un "punto de inflexión" para los que "quieren especular".

La ministra se ha dirigido directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha exigido decir de lado de quién está, si con las familias o con los "fondos buitre".

"Se acabó, no hay más negocio que hacer", ha dicho García a quienes especulan con la vivienda.