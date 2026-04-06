Detenido tras apuñalar a su expareja con un destornillador al grito de: "Si no eres para mí, no eres para nadie"

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La Policía Nacional ha detenido en la localidad toledana de Seseña a un hombre que en febrero del año pasado se presentó en el lugar de trabajo de su expareja en Madrid y la apuñaló en varias ocasiones con un destornillador mientras gritaba "si no eres para mi, no eres para nadie".

El dispositivo policial culminó el pasado 20 de marzo con la detención de esta persona cuando salía de su domicilio. Durante la intervención, el sospechoso reaccionó de forma violenta, llegando incluso a agredir a un agente de Policía durante el forcejeo, causándole lesiones en el tórax.

Una vez puesto a disposición judicial acusado de delitos de homicidio en grado de tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado contra agente de la autoridad, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Aquellos hechos ocurrieron a primera hora del 14 de febrero del año pasado en Madrid, cuando el sospechoso se presentó en el lugar de trabajo de la víctima, quebrantando una medida cautelar. Tras una discusión, sacó varios destornilladores y le clavó uno de ellos en el cuello en repetidas ocasiones.

Gracias a los gritos de auxilio de la mujer, varios vecinos acudieron al lugar y evitaron que el sospechoso huyera del lugar. A su llegada al lugar los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano y los servicios sanitarios lograron estabilizar a la mujer, según recuerda la Policía en un comunicado.

Tras aquél suceso, el agresor se escondió en Seseña adoptando importantes medidas de seguridad, como no usar el teléfono móvil o no renovar los documentos de identidad. Tras varias pesquisas, los investigadores lograron dar con el paradero del sospechoso, que ahora residía con una nueva pareja.