No se investigará a Cospedal

Publicado por Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la 'operación Kitchen' decidió este martes rechazar todas las alegaciones planteadas por las acusaciones y las defensas en las cuestiones previas de la vista oral. Los tres magistrados de la Sección Cuarta descartaron, entre otras, la petición de la representación legal del PSOE. Su abogada había reclamado la suspensión del juicio para devolver la causa a la fase de instrucción y poder investigar la autoría política del dispositivo policial desplegado entre 2013 y 2015 para espiar a Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP, y recuperar información sensible en su poder sobre la caja B del partido.

La letrada Gloria de Pascual abogó por retrotraer las actuaciones a la fase inicial del procedimiento para investigar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, por los indicios de que conocieron y respaldaron la ejecución del plan policial sin aval judicial contra Bárcenas, reconocido archienemigo suyo.

El tribunal presidido por Teresa Palacios, siguiendo la posición de la Fiscalía Anticorrupción, rechazó esta posibilidad porque la Sala de enjuiciamiento no es competente para decidir sobre este asunto."La competencia para reabrir un procedimiento con nuevos datos desconocidos es potestad solo del juez instructor, quien es el soberano para acordar esta decisión", recordó la magistrada. Y es que el instructor de la causa, Manuel García-Castellón, ya jubilado, y luego la Sala que vio los recursos ya se pronunciaron en su momento (años 2021 y 2022) sobre la falta de indicios para sentar a Cospedal y su exmarido en el banquillo junto al resto de los diez acusados. Entonces, resolvieron que pese a los audios del comisario José Manuel Villarejo en los que se escucha a Cospedal decirle en 2013 que había que parar la difusión de las "libretitas" de Bárcenas, no existe ninguna otra evidencia ni incriminación por parte de los acusados contra ella.

El tribunal también se opuso a incluir al PP como responsable civil a título lucrativo o subsidiario de los hechos enjuiciados. Alegó para ello que, según el auto de apertura de juicio oral, la 'Kitchen' solo "perjudicó" al patrimonio procedente de los fondos reservados del Estado utilizados para ejecutar la operación, unos 57.000 euros.

"Si el PP trató de entorpecer la acción de la Justicia (en el 'caso Gürtel') como plantea la acusación (del PSOE) esto no tiene una cuantificación económica en el auto de apertura de juicio oral", manifestó Palacios. De forma previa, la Fiscalía había pedido que no suspendiera el juicio porque dilataría más si cabe el procedimiento siete años después de su apertura. Los audios y la confesión La postura del fiscal se conoció en el comienzo de la segunda sesión de la vista oral. Un juicio que trata de determinar las responsabilidades penales en el operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas que pudiera afectar a dirigentes del partido. Entre otros, están acusados el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el propio comisario Villarejo y otros mandos policiales. A los dos primeros les piden 15 años de prisión y al tercero, 19.

Las defensas solicitaron nulidades por supuestos defectos en el periodo de instrucción, esgrimiendo motivos como la falta de competencia del tribunal para juzgar los hechos; la prórroga "injustificada" del secreto de sumario -dos años y medio con la confesión entre medias de un comisario implicado pero inimputable por enfermedad: Enrique García Castaño- o la falta de conexión entre la pieza 'Kitchen' y el 'caso Tándem', nombre de la macrocausa vinculada a Villarejo.

También reclamaron la anulación de pruebas clave como archivos de audio grabados por el comisario que habrían dado lugar a la investigación, aduciendo que fueron obtenidas de forma ilícita y no se ha podido concluir su veracidad. Pues bien, el tribunal rechazó todos estos extremos y avanzó que detallará su posición en la sentencia. El juicio proseguirá el próximo lunes con el comienzo de la fase testifical.