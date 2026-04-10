Carmen Pano y su chófer ratifican que llevaron dinero negro en sobres a Ferraz

Carmen Pano (i) a su llegada este jueves al Tribunal Supremo donde prosigue el juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia.Sergio Pérez

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este jueves en el Tribunal Supremo de que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. «Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía», ha dicho.

Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, ha testificado en la tercera jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19. Como ya hiciera en sus declaraciones en instrucción, Pano ha confirmado las entregas: «Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama».

Según ha dicho, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego, que esta mañana ha ratificado que así fue. A su llegada a la recepción, dijo quién era y le respondieron que subiera a la segunda planta. «Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor», ha explicado Pano. Ella lo entregó de inmediato y se fue. En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

También Álvaro Gallego, el hombre que hizo de chófer de Carmen Pano, ha afirmado este jueves en el juicio del «caso mascarillas», como ya hiciera ante el juez instructor del «caso hidrocarburos» en la Audiencia Nacional, que vio a la mujer bajar del coche en la madrileña calle Ferraz con una bolsa con «tacos de billetes».

Durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, Gallego ha ubicado ese desplazamiento a finales de 2020 y ha indicado que antes de dirigirse a Ferraz pasaron por unas oficinas de Víctor de Aldama, presunto conseguidor y tercer acusado en el juicio junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

Además, Pano ha señalado que el presunto conseguidor le transmitió que José Luis Ábalos «quería una casa» por intermediar en la licencia y, por ello, el empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, decidió comprar un chalet en La Alcaidesa (Cádiz).