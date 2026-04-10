Detienen a un joven de 23 años por apuñalar a un niño de once

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha confirmado la detención de un hombre de 23 años como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años de Villanueva de la Cañada (Madrid) que ha fallecido este jueves a causa de las heridas.

El niño, de origen rumano, que fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid), fue estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre donde ha fallecido esta noche, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad.

Según las primeras pesquisas, el menor se encontraba ayer por la tarde en una clase de inglés en el centro cultural de la localidad cuando fue a los servicios, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

En los aseos, el niño fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano que le asestó varias puñaladas y huyó, si bien horas después fue detenido por la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a través de un comunicado, ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".

Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas de este viernes en la Plaza de España de la localidad madrileña.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19.45 horas de este jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso.

Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) llegaron al lugar, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Tras ser atendido, los efectivos sanitarios lograron revertir la parada, lo estabilizaron y lo trasladaron con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid donde finalmente esta noche ha fallecido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha lamentado la muerte del menor en un mensaje publicado en X, en el que también felicita la labor realizada por el Summa 112

"Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de Summa 112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida", ha escrito la presidenta.