Diario de León

El Gobierno acometerá la legalización de inmigrantes «lo antes posible»

El Ejecutivo trabaja para «clarificar aspectos» que preocupan al Consejo de Estado

Pedro Sánchez, acompañado de su mujer llega este sábado a Pekín.

Pedro Sánchez, acompañado de su mujer llega este sábado a Pekín.borja puig de la bellacasa

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Agencias
Madrid

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Luz verde del Consejo de Estado a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes que ya están en territorio nacional pero de manera irregular. Esta es la interpretación que ha hecho el Gobierno del dictamen del órgano consultivo, y que a su juicio, avala la aprobación urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para iniciar el proceso. El Ejecutivo considera que las recomendaciones de la institución que preside Carmen Calvo caminan en la misma línea del texto original y respeta la esencia de la norma, como la «integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa». Por ello, las valora positivamente y se abre a «clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación», según señalan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de aprobar el texto definitivo en Consejo de Ministros «lo antes posible». Dudas técnicas y jurídicas El real decreto fue aprobado en primera vuelta en el cónclave ministerial el pasado 28 de enero tras un pacto entre PSOE y Podemos y la intención inicial del Ejecutivo era que la regularización comenzase el 1 de abril. Pero algunas cuestiones técnicas y especialmente, las dudas jurídicas han provocado este retraso. El documento, que aún no ha sido publicado por este órgano consultivo, manifiesta su preocupación en tres puntos: asilo, vulnerabilidad y antecedentes penales. El Consejo de Estado señala que es incompatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional y otro resultante de la regularización. En este sentido, el Ministerio accede a que el primero esté vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Por otro, el dictamen insta a definir el concepto de vulnerabilidad, de tal forma que se entienda «por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud». También refuerza el hecho de que «en todo momento, carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso», recalcan fuentes ministeriales. Pero la cuestión que más ampollas suscita es la acreditación de los beneficiarios que no tienen antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. No obtener el certificado en el plazo de un mes porque el país de origen no lo haya enviado o el Gobierno español no haya obtenido una respuesta tras haberlo solicitado, el texto original plantea que podrá entregarse una declaración responsable de inexistencia de antecedentes, una cuestión que ha generado las críticas de la oposición. Desde Seguridad Social subrayan que este es «uno de los requisitos ineludibles de este proceso, así como tener un plazo para demostrarlo».

Sanchez busca «profundizar» la relación con China

Cuando Pedro Sánchez cruce este martes las puertas del Gran Salón del Pueblo, el titánico edificio que alberga el Poder Legislativo en Pekín, el presidente del Gobierno habrá culminado un ciclo inédito en la política exterior española: cuatro visitas consecutivas en los últimos cuatro años. Durante la estancia del líder socialista en La Moncloa, España ha girado su mirada a Oriente y fomentado las relaciones con una potencia llamada a ser decisiva en este siglo. En esta ocasión, la visita, catalogada por primera vez de «oficial» por las autoridades chinas y que se desarrollará entre este lunes y el jueves, se produce en un momento clave en la geopolítica mundial, en medio de una frágil tregua en el conflicto en Oriente Medio que el mandatario español ha convertido en un pulso con Donald Trump por su postura antibelicista. La reunión con el presidente Xi Jinping, pasado mañana, será el momento cumbre de la agenda. Una cita en la que Moncloa buscará «profundizar» en unas relaciones que califica de «excelentes» y con la que espera que el gigante asiático contribuya al fin de la guerra en Irán. China no ha jugado un papel de mediación directa aunque en el Gobierno destacan que ha denunciado la violación del derecho internacional que suponen los ataques estadounidenses e israelíes y que, además, intervino en el último momento favoreciendo el acuerdo de alto el fuego.
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