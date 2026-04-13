El juicio contra Ábalos entra de lleno en los contratos adjudicados a la trama de Aldama

Publicado por Agencias Colpisa Creado: Actualizado:

Nueva semana de testificales en el juicio por el «caso mascarillas» en el Tribunal Supremo, que sienta en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos. El órgano juzgador escucha como testigos a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; a Claudio Rivas, dueño de la empresa Villafuel, y a Patricia Uriz, expareja de Koldo García. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destacó en un informe la «intervención» de Pardo de Vera para la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa para la que trabajaba Víctor de Aldama y que está en el centro del presuto amaño por la adjudicación de mascarillas en plena pandemia por parte del Ministerio de Transportes. La expresidenta de Adif está siendo investigada en un juzgado de la Audiencia Nacional en el marco del «caso Koldo» y se prevé que testifique el miércoles. En dicho informe, la UCO señaló que Koldo le había facilitado el contacto de Íñigo Rotaeche, socio mayoritario de Soluciones de Gestión, y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato. Por su parte, tanto Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, así como el expresidente del ente público Francisco Toledo, comparecerán el mismo día. Este lunes, por su parte, declararán Rivas, Uriz; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, o el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo. Leonor González dice haber llevado 90.000 euros en efectivo al PSOE.