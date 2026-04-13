Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias a Rubén Sánchez: pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa y amenazas de muerte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La magistrada instructora de la causa abierta tras la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de FACUA, el periodista Rubén Sánchez, ha dictado un auto por el que procesa al agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles al considerar que «el conjunto de mensajes y vídeos» objeto de la investigación «es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas».

Quiles acusó a Sánchez de pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa, acoso y amenazas de muerte a lo largo de decenas de publicaciones lanzadas entre el 14 de febrero y el 22 de septiembre de 2022. Durante la instrucción, la jueza María José Moreno Díaz ha analizado 16 tuits, 25 mensajes de Telegram y un programa que el querellado protagonizó junto a Bertrand Ndongo en el canal de YouTube de Edatv. Motivo por el que el pseudomedio de Javier Negre ha sido declarado por la magistrada responsable civil subsidiario.

«Criminal», «estafador», «mafia», «delincuente», «indeseable», «mastuerzo», «mamporrero», «basura», «miserable»… Son algunos de los calificativos que el ultraderechista dedicó al secretario general de FACUA en las publicaciones objeto de la querella y a los que posteriormente han seguido muchos más, que han motivado que emprenda una segunda causa judicial contra Quiles.

Mucho más grave es la larga lista de corruptelas y delitos que atribuyó a Sánchez sin la más mínima prueba. Desde usar FACUA para publicar noticias falsas con las que alterar el resultado de procedimientos judiciales y recibir dinero en secreto de una constructora sevillana hasta poseer yates a nombre de otras personas. Pero Quiles fue aún más allá en sus invenciones sobre el dirigente consumerista. Llegó a afirmar que lideraba «siete grupos de extorsión y acoso», que se dedicaba a enviar «sicarios» a las puertas de domicilios «amenazando de muerte» a sus propietarios, que es un pederasta que busca a sus víctimas en colegios y que tiene vínculos con dos tramas de prostitución de menores.

Acusaciones en las que Quiles insistió en tono burlesco cuando tuvo conocimiento de que el secretario general de FACUA iba a interponerle la querella. Así, en respuesta a un tuit publicado por Sánchez el día que se celebró el preceptivo acto de conciliación previo, donde señaló que llevaba meses acusándole de una larga lista de delitos, el ahora procesado le dijo: «Suerte, ¿Soto Del Real o Alcalá Meco?». Cuando la víctima de las difamaciones anunció las acciones penales, Quiles le contestó: «haré todo lo posible para que acabes en la cárcel».

En su auto de transformación en procedimiento abreviado, fechado el 3 de abril y notificado el pasado viernes a las partes, la titular de la plaza número 18 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla detalla pormenorizadamente el contenido de las 42 publicaciones objeto de la querella. «Del conjunto de diligencias instructoras (declaraciones de querellante, querellado y del representante legal de Edatv) y sobre todo de cada uno y del conjunto de mensajes y videos que el querellado publicó del querellante hasta el día 22-09-22 resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar al querellante ante la opinión publica en venganza por las responsabilidades que atribuye al querellante, como representante de FACUA, del cierre de sus cuentas en Twitter», señala Moreno Díaz.

Auto «demoledor»

Sánchez ha mostrado su «gran satisfacción» ante el contenido del auto, que ha calificado de «demoledor» en un vídeo publicado este lunes en su canal de YouTube. La magistrada ha dado un plazo de 10 días a la representación procesal del secretario general de FACUA para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.

El auto expone al detalle las gravísimas invenciones sobre Sánchez publicadas por Quiles, que fue incapaz de demostrar la veracidad de ni una sola de sus informaciones durante su declaración ante la jueza, que se produjo el 25 de febrero de 2025 a petición propia tras haberse acogido a su derecho a no declarar en su anterior citación, el 25 de noviembre de 2024. La instrucción se ha dilatado a lo largo de casi cuatro años, debido especialmente a la enorme dificultad que tuvo el Juzgado para localizar al querellado.

Durante el interrogatorio, Quiles aseguró a la jueza que su animadversión hacia el secretario general de FACUA tenía su origen en que el 15 de febrero de 2022 logró que le cerrasen temporalmente su cuenta de Twitter, una de las numerosas invenciones del ultraderechista. Sánchez ha señalado que, en realidad, «la motivación de los ataques es fundamentalmente ideológica», ante lo que ha recordado la larga lista de bulos que le ha dedicado el querellado donde lo acusa de cometer «fechorías contra gente que simplemente disiente de tu ideología podemita» y de que «tiene un ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda».

«Venganza y represalias»

«Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión, derecho este que no otorga el derecho a la ofensa», señala el auto de transformación en procedimiento abreviado. «Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales (videos de 15-02-22) y que de forma literal llega a afirmar, sin mas sustento que el ánimo de denostar al querellante, que FACUA tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados en las CCAA de Valencia y Baleares, afirmación que imputa unos hechos, la supuesta relación con la trama de abusos dando a entender una participación directa en su comisión o en su ocultación».

«Y siguiendo con tan deplorable intención de hacer creer a terceros que el querellante es un pederasta», continúa la jueza en su auto, «el día 28-2-22 en Telegram publica que el querellante según supuestos pretendidos testimonios cuya existencia ni siguiera es indiciaria , afirma que el querellante «es sospechoso de acercarse más de la cuenta a menores». Tan gratuita afirmación viene a decir de nuevo a sus seguidores que el querellante es un pedófilo».

El procesado ha reiterado sus invenciones estando ya muy avanzada la instrucción judicial. El 15 de enero de 2025, Sánchez publicó en su cuenta de Twitter: «Vito Quiles inventó que Raúl Solís [periodista de Canal Red] es un pederasta y que yo mando sicarios a las casas de la gente provocando que recibiéramos amenazas de agresiones físicas e incluso de muerte. Ese es el «periodismo» al que se dedica. Eso ha provocado que Antonio Maestre le rompa el micro». La respuesta de Quiles fue: «Lo mismo es que decía la verdad, mastuerzo».

Dos tuits lanzados por Quiles con posterioridad al inicio de las diligencias previas por la querella de Sánchez han sido incorporados al procedimiento. Otras siete publicaciones de Twitter y Telegram forman parte de una segunda causa judicial, esta vez por la vía civil. Se trata de una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor presentada contra el ultraderechista por el secretario general de FACUA, que está estudiando interponer una tercera.

La dirección letrada del secretario general de FACUA en los dos procedimientos contra Quiles está a cargo del abogado sevillano Francisco Tejado. Este letrado también lo ha defendido con éxito en las causas por derecho al honor donde los ultraderechistas Raúl Alfonso Paredes y Pablo Franco han sido condenados a indemnizarle con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente —la segunda sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla— y en otros tres procedimientos frente al exjefe de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que será juzgado por un fraude de 2,5 millones de euros en subvenciones públicas —Sánchez ejerce la acusación popular—.