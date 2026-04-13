La Guardia Civil inspeccionará un zulo por su posible relación con crimen de Esther López

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La Guardia Civil inspeccionará esta semana un zulo que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado haya comunicado al juzgado la existencia de ese espacio.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el instituto armado ha confirmado la existencia de ese zulo, un espacio ubicado debajo de una cama, y esta semana los agentes procederán a realizar una inspección ocular.

Ha sido el nuevo propietario de la vivienda quien ha localizado el zulo cuando iba a hacer una obra, según las fuentes consultadas.

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

La Fiscalía cree que en la madrugada del 13 de enero de 2022 Esther López iba con Óscar S.M. en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres.

Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que ella se fuera andando del lugar.

El ahora acusado siguió a la mujer con su vehículo Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.