La expareja de Koldo no reconoce mensajes sobre dinero como 'chistorras' y dice que Ferraz pagaba gastos en efectivo

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Patricia Uriz, la expareja del exasesor ministerial Koldo García, ha declarado como testigo en el Tribunal Supremo que los mensajes de WhatsApp que los investigadores vinculan a dinero como 'chistorras', 'soles' y 'lechugas "no encajan" en su forma de expresarse y ha manifestado que los gastos que el PSOE devolvía a su exmarido "siempre fue en efectivo".

Así se ha expresado Uriz este lunes en su testifical en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de las mascarillas durante la pandemia, en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama.

La expareja de Koldo ha explicado que "tiene que haber algo antes o después" de los mencionados mensajes que aparecen en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha indicado que, cuando trabajaban en el Ministerio, su expareja podía enviarle "200 mensajes en un solo día".

Además, ha señalado que tenía dos teléfonos y que "a veces, escribía en uno, luego escribía al otro", provocando que fuese "un poco complicado seguir las conversaciones".

"Porque los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no, que eso no lo he podido escribir yo, porque no encajan con mi manera de escribir y de expresarme", ha declarado.

Uriz solo ha respondido a su abogada --que también es la letrada de Koldo--, al alegar que está siendo investigada en la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo'.

GASTOS PERSONALES DE ÁBALOS

La mujer ha dicho que tanto Koldo como ella se encargaron de los gastos personales del exministro por la mala relación que tenía con su expareja y que, en todo caso, lo hacían desde antes de conocer a Aldama.

De este modo, Uriz ha dicho que iba "a comprar el tabaco" "libros" o "le llevaba la ropa a la tintorería". También pagaba los billetes de avión y de tren y, "normalmente, Ábalos solía decir que, dentro de lo que encajara", escogiera "las opciones más económicas".

Para diferenciar los gastos del Ministerio con los gastos del PSOE, la mujer ha señalado que su exmarido tenía "dos sobres".

"Había veces que había viajes del ministerio en los que hacía labores Ábalos de secretario de organización. Entonces, Koldo tenía que diferenciar eso para poder pasar el ticket a quien tuviera que pagarlo", ha declarado.

Uriz ha afirmado que desde la sede socialista en la madrileña calle de Ferraz se pagaba "siempre en efectivo", mientras que en el Ministerio "algunas pagaban por transferencia y algunas lo daban en efectivo".

FERRAZ PAGABA "SOLO CON TICKET"

La testigo ha explicado que, para pasar los gastos al PSOE, se "recolectaban todos los tickets y se hacía una hoja de Excel con la fecha, el lugar y el importe, y se le pasaba a Ferraz".

Esto se debía a que los socialistas "solo pagaban si tenían los tickets" o "una justificación". De hecho, ha contado que Koldo perdió un recibo "y se quedó sin cobrarlo porque Ferraz era muy rígido".

Uriz ha manifestado que "no veía" con qué tipo de billetes se hacían los reembolsos, que se realizaban "en sobres cerrados", pero ha reconocido que a veces iba ella a recoger los que le correspondían a Ábalos y su exasesor "si ellos no estaban".

"Yo le daba el sobre a Koldo y el de Ábalos, normalmente, se lo dejaba a la secretaria que tenía en el Ministerio. Y ella es la que se lo depositaba en el despacho", ha explicado.

NIEGA UN "PAGO DIRECTO" DE ALDAMA

De la Hoz ha preguntado a su representada si alguna vez había recibido algún "pago directo" de Aldama, lo que ha negado. Sí que ha reconocido que había escuchado a su entonces marido hablar de él "como de alguien que le había pedido ayuda", pero "normalmente no le preguntaba sobre cosas del Ministerio".

Y del mismo modo, ha negado que Koldo le hubiera hablado de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama, aunque sí que le escuchó hablar de mascarillas.

"Le oía hablar por teléfono y hablaba de mascarillas, si estaban retenidas, si no estaban retenidas, si se fletaban, si venían, si no venían, porque obviamente era un tema importante y quería que llegaran las mascarillas lo antes posible aquí para salvar vidas", ha relatado.

También ha manifestado que ha visto "un par de veces" a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos. De la misma manera, ha dicho que vio "una vez" a Claudia Montes, mujer vinculada al exministro, pero ha negado haber falsificado su currículum, ante las preguntas de De la Hoz.

Preguntada por su abogada, Uriz ha dicho que, durante su etapa en el Ministerio, el dinero total de los dos superaba los 125.000 euros al año, sumando ambos sueldos y una pensión que recibe Koldo.

El presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha cuestionado que este extremo forme parte de los hechos enjuiciados. "Estoy intentando explicar que el aumento patrimonial supuestamente injustificado de mi cliente tiene una explicación clarísima", ha respondido la letrada.