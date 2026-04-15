Mónica García justifica excluir a los saharauis de la regularización por una ley de Sumar varada en el Congreso

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que su grupo impulsará una proposición de Ley ya registrada en el Congreso para "regularizar e interiorizar" al pueblo saharaui en España, después de que el decreto de regularización de migrantes excluya a los solicitantes de apatridia, que en su mayoría son saharahuis.

"Es que hay una proposición de ley ya por el Grupo Parlamentario Sumar que esperemos que la podamos debatir pronto para el pueblo saharaui", ha dicho García en los pasillo del Congreso preguntada por si la inclusión de los saharauis en el procedimiento extraordinario de regularización fue una petición de Sumar no atendida por el PSOE.

García se refiere a la proposición de Ley para conceder nacionalidad a los saharauis que vivieron bajo la administración española del Sáhara Occiedental, es decir, nacidos antes de 1976. Esta iniciativa fue registrada en marzo de 2024 y tomada en consideración en febrero de 2025 con el único voto en contra de los socialistas, que ya la habían rechazado en 2023.

Precisamente, el pasado mes de febrero, la diputada de Sumar Tesh Sidi pidió al PSOE que desbloquease "de una vez" su propuesta. El pasado mes de junio, los grupos parlamentarios ya presentaron enmiendas parciales y el PSOE propuso modificar el texto para no dar cata de naturaleza a los documentos del Frente Polisario, mientras que Sumar registró otra propuesta para ampliar los beneficiarios del proceso de regularización, del que finalmente han quedado excluidos.

Desde entonces, la proposición está en un cajón de la Comisión de Justicia, que preside el socialista Joaquín Martínez Salmerón. Por eso, la diputada de Sumar Tesh Sidi, impulsora de esta iniciativa, exigió que se reactivara la tramitación y se convocara la ponencia para discutir las enmiendas.

Sidi, que como García, pertenece a Más Madrid, cargó ayer contra la exclusión de los saharauis del proceso extraordinario de la regularización y criticó una decisión que considera que "no es casualidad", sino parte de una política contra este colectivo.

"El Gobierno deja fuera a los saharauis en el reglamento de regularización extraordinaria. No es casualidad: es una política contra el pueblo saharaui, con el consentimiento de la izquierda y la inacción de nuestro espacio", aseguró en un hilo en la red social X.

En borradores iniciales del Real Decreto para el proceso de regularización, el Ejecutivo había incluido a los solicitantes del estatuto de apátrida junto a los solicitantes de protección internacional como colectivo que, además de los inmigrantes en situación irregular, podían presentarse al procedimiento, pero han sido excluidos en el texto finalmente aprobado en el Consejo de Ministros. El dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto del proceso extraordinario de regularización pidió suprimir la referencia a los solicitantes de apatridia junto a los de protección internacional.