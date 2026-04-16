Negociaciones pendientes para reducción horaria a docentes mayores de 55 años

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Medio centenar de docentes, convocados por UGT, se ha concentrado este jueves por la tarde en Valladolid, ante la sede territorial de la Consejería de Educación, para reclamar a la Junta de Castilla y León las negociaciones pendientes para el desarrollo de los acuerdos firmados el pasado 25 de septiembre.

"Han pasado más de seis meses y seguimos sin diálogo, propuestas y negociación. Estamos cansados y desanimados", ha explicado a los periodistas la secretaria general de Enseñanza de UGT en Valladolid, Ana Isabel Estévez, quien no ha percibido "ninguna intención" de ello por parte de la administración autonómica.

Acuerdos pendientes

Estévez se ha referido al "malestar latente" por una hoja de ruta pactada y aún pendiente en aspectos como la reducción de la carga horaria para docentes mayores de 55 años, y el reconocimiento de las tutorías como horas de trabajo y para una retribución económica.

A todo ello ha añadido el "aumento de la burocracia" con la que se ha "sobrecargado a los docentes" debido a la falta de recursos administrativos y de personal.

"Parece que nunca es buen momento para sentarse a negociar", ha reflexionado ante la existencia en la actualidad de un gobierno en funciones en Castilla y León fruto de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 15 de marzo.