Puigdemont responde a Díaz, tras llamar "racista" a Junts: "La próxima vez, que la vote el PP como vicepresidenta"

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"Adiós, muy buenas". Carles Puigdemont ha dado por roto cualquier puente, por estrecho que fuera ya, con Sumar después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegurara este jueves por la mañana, en una entrevista en Onda Cero, que Junts es un partido que ha sido "siempre racista y clasista". "La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y a lo mejor vivirá mejor", ha zanjado el expresident catalán en un mensaje en sus redes sociales.

La tensión entre ambas formaciones se agudiza en un momento en el que los partidos que integran Sumar están presionando al PP y, especialmente, a los poscovergentes para que estos den su apoyo a la convalidación del real decreto de vivienda que llegará al Congreso a finales de abril y que incluye, entre otras medidas, la congelación de los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Una propuesta que la formación soberanista ya ha tumbado las dos ocasiones anteriores en la Cámara baja. En ese contexto, Díaz ha negado que los votos de Junts fueran vitales para la investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023, pese a que sin este apoyo los números no habrían salido. "La legislatura se acomoda en torno a un proyecto de investidura", con un programa, ha añadido la líder gallega, sobre el que la gustaría que se "rindieran cuentas".

En cualquier caso, Puigdemont ha acusado a Sumar de recurrir a la "manipulación" como, asegura, hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "La gente que nos vota merece más respeto por parte de alguien que comparte un espacio político que prefirió pactar con el PP para echarnos de la alcaldía de Barcelona", ha añadido.

En Junts critican la "superioridad moral" de Sumar, y defienden que "no todo vale en política". También acusan a Díaz de ser una "interesada" cuando visitó a Puigdemont a Bruselas, en septiembre de 2023, para lograr su votos para la investidura de Pedro Sánchez.

"Si ella llama a Waterloo no habrá respuesta", recalcan desde Junts, que aseguran que, en caso de que haya una rectificación, valorarán si es "sincera o interesada".

"No queremos saber nada más de este mundo. O rectifican o no queremos saber nada más", han insistido las citadas fuentes, que han asegurado que no estaban negociando con ellos actualmente el decreto de vivienda del Gobierno.