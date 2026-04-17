Zarrías pagó 16.000 euros a Leire para que investigara a Villarejo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha declarado como testigo ante el juez que contrató a la exmilitante del PSOE para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según ha precisado, por ese trabajo le pagó 4.000 euros mensuales durante cuatro meses. Así lo han indicado a Europa Press fuentes jurídicas tras la testifical este jueves de Zarrías ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Los «populares» pidieron la imputación de Zarrías apuntando que su empresa podría «haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas». Basándose en noticias de prensa, el PP señalaba que Díez «habría sido formalmente contratada» por esa consultora entre junio y octubre de 2024. El exvicepresidente autonómico ha asegurado que recibió de Díez un «pendrive» con la información que había recabado respecto a la trama de los ERE, pero que no había sobre Villarejo. Y ha entregado al juez la documentación, que ha sido aportada a la causa, aunque en un dispositivo distinto, según las fuentes. Y las mismas fuentes han señalado que la empresa que administraba Zarrías está inactiva desde diciembre de 2025, una decisión que tomó por asuntos personales en el año 2020. Al concluir su declaración, Zarrías ha atendido a los medios de comunicación frente a los juzgados y ha reconocido sentirse «francamente satisfecho» con su testifical porque ha podido explicar «con detalle» su «relación con Leire Díez». También ha explicado que la exmilitante socialista le «entregó el trabajo en 2024» sin «nada que probara que Villarejo había intervenido en el tema de los ERE». Asimismo, ha dicho que la conoció en otoño del año 2021.