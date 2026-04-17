Sánchez carga contra el pacto PP Vox porque "traiciona" a Extremadura como tierra de migrantes y frena su desarrollo

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este viernes el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en Extremadura al considerar que "traiciona" la historia de esta comunidad, que tradicionalmente ha sido una "tierra de migrantes".

Además acusa a estas formaciones de oponerse a las energías renovables y por tanto frenar el desarrollo económico de Extremadura, según ha indicado en una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, tras la I cumbre España Brasil que se ha celebrado este viernes en Barcelona.

En la misma línea, ha criticado que las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal esconden un "recorte de derechos" utilizando el pretexto de la desregulación. Un término "siempre abstracto" que para Sánchez conlleva un desmantelamiento de toda una estructura institucional y asociativa con la que PP y Vox no comulgan.