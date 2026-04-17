Sánchez estaría "encantado" de reunirse con María Corina Machado pero ella lo ha declinado

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que estaría "encantado" de poder reunirse con la opositora venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, pero, según ha explicado, "ella ha considerado que no era oportuno" celebrar ese encuentro.

María Corina Machado ya avanzó el pasado miércoles que no se iba a reunir con Sánchez durante su visita a España esta semana porque ese encuentro "en este momento no conviene".

En una comparecencia ante los medios junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, tras la I Cumbre España-Brasil, Sánchez ha explicado que se le ofreció a María Corina Machado la posibilidad de reunirse con el presidente del Gobierno español.

"Desgraciadamente, no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ella ha considerado que no era oportuno", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que "las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas" por si cambia de opinión.

Sánchez ha recordado que en el pasado ya se reunió con Edmundo González, Leopoldo López y otros líderes de la oposición venezolana que residen en España "gracias a una política humanista" del Gobierno español y su "reconocimiento de derechos de refugiados".

"Encantado de poder reunirme con la señora Machado cuando ella tenga la oportunidad y el placer de querer reunirse conmigo", ha zanjado Sánchez, que ha recordado la posición de su Gobierno: "El futuro de los venezolanos tiene que ser decidido democráticamente por los venezolanos sin interferencias ni injerencias extranjeras".