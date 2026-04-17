Zapatero llama a la movilización progresista global: "Nos estamos jugando qué siglo XXI queremos"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un llamamiento a la movilización de los progresistas de todo el mundo para combatir las amenazas que se presentan en el contexto internacional: "Nos estamos jugando qué siglo XXI queremos", ha alertado.

Lo ha dicho en su intervención en la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde ha destacado la paz y la igualdad de género como "grandes objetivos y factores de movilización" para todo progresista.

"Los progresistas nunca ganamos quejándonos de lo que hace la derecha, ganamos convenciendo de nuestros valores y convicciones", ha sostenido el expresidente, que ha afirmado que aquellos que menos aprecian la democracia son, precisamente, los que más combaten la igualdad y el feminismo.

En este sentido, ha avisado de que "aquellos que no combaten, que no denuncian la muerte de civiles inocentes, que no luchan ni pelean por la paz, tienen perdido el futuro" ya que, ha defendido, no hay futuro que merezca la pena sin paz, concordia y cooperación internacional.

"Ni las banderas, ni las naciones, ni los idiomas son excusa para la guerra. Esta visión nos debe llevar a movilizarnos como nunca en nuestras generaciones, como cuando luchamos por la democracia, el fin de la guerra en Vietnam o contra la guerra de Irak", ha exclamado.

Finalmente, ha señalado que el cambio civilizatorio más importante en España es el empoderamiento de las mujeres y ha zanjado: "Si las mujeres lideran, conquistaremos la paz y reduciremos la guerra, la violencia y la fuerza. Pues venga, a liderar".